Viddernas son släpper fram Cacka Israelsson

Jag och många med mig visste inte vem Andreas Nilsson var då han den 23 november 2018 kom till Kom In och sjöng välkända dikter av Dan Andersson. Redan efter första strofen ”Jag väntar vid min mila medan timmarna lida, medan stjärnorna vandra och nätterna gå” var jag såld. Här stod framför mig en yngling med vildvuxet skägg och svallande hår och sjöng ur hjärtats djup så starkt och personligt att jag blev alldeles matt. Vad skulle jag jämföra med? Inte visste jag, det närmaste jag kom att tänka på var ”Totta” Näslund”. Det äkta, det genuina och lite vemodiga som kännetecknar de vida viddernas söner.

Jag har aldrig blivit less på att lyssna på Andreas, då han sjunger och med sitt berättande för programmen framåt på ett fängslande sätt. Otaliga gånger har jag lyssnat på mina favoriter hämtade från Dan Anderssons dikter där jag sätter ”Per Ols Per Erik” allra främst ihop med ”Tiggaren från Luossa”.

Under hösten har det blivit mer och mer genuin country där rötterna går bakåt till Kris Kristofferson, Johnny Cash och Willie Nelson. Andreas tolkar de tre stora ikonerna så bra att inget i övrigt finns att önska.

I fredags (6/12) öppnade Andreas Nilsson portarna för Cacka Israelssons countryinspelningar. Inte har jag tänkt att det är country som jag hör när Cacka sjunger ”Gamle Svarten” och ”En sliten grimma”. När Andreas gör det på sitt sätt så känns det som en ny värld öppnas. I sitt nya program med äkta country på svenska har Andreas plockat in åtta stycken ”Cacka”, en ”Jailbird Singers” där Andreas hade sin morbror, samt avslutningsvis ”Amerikabrevet” av Ruben Nilsson. Visst är det fantastiskt att det går att sätta ihop ett sådant här bra countryprogram där allt sjungs på svenska och musiken är kvar i den äkta folkmusiken som inte förflackats av dansbandsstuket.

Vad passade då bättre med att knyta åt säcken med än att be Andreas Nilsson ta fram Kris Kristofferssons ”Help me make it through the night”, efter att programmet inletts med ”Frihet” till musiken ”Me and Bobby McGee” av samma kompositör.

Kjell Larsson

Näraskribent