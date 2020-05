Veterinären efter dödsfallet på Dannero – och anklagelser om att trav är djurplågeri: "Vet inte vad de pratar om"

Historiskt sett är det, sett till antal hästar och lopp som genomförs, ganska ovanligt att travhästar dör under ett lopp. Den största undersökningen som gjorts är en examensuppsats på kandidatnivå från 2015 av Mette Pökelmann, där hon går igenom obduktionsprotokollen av de döda hästarna.

Där konstateras att 64 hästar dog i samband med travtävlingar mellan 2000 och 2014 och att dödsfrekvensen år 2014 var 0,05 dödsfall per 1000 starter.

Veterinären Antti Rautalinko vid Svensk Travsport:

– Den vanligaste dödsorsaken är plötslig hjärtsvikt. Det är inte någon blödning inblandad utan hjärtat stannar helt enkelt. Det är lite otillfredsställande när vi inte vet varför det blir så.

Det har gjorts olika försök att lista ut orsaken till hjärtsvikten men hittills har man har gått bet. Just nu har Svensk Travsport ett samarbete med Norge där man utvecklar gemensamma sätt att obducera hästarna för att kunna vidareutveckla specifika undersökningar av just hjärtat.

Senast en häst dog på Bergsåkers travbana var i april 2017 då den sju år gamla Umeå-tränade valacken Foaje segnade ner under ett lopp.

I söndags skedde det senaste dödsfallet, då Bergsåkershästen My Gun dog under ett lopp på Dannero.

Annika Larsson Eldeklint är banveterinär på Dannero, Bergsåker och Solänget, men knuten till Jordbruksverket, och var på plats under loppet i Sandslån.

– Vi blåste ut direkt på banan men det var ingenting vi kunde göra. Den var redan död, säger hon och fortsätter:

– Det man kan vara glad för en sådan här gång är att hästen inte ligger i början eller mitt i fältet så att alla andra hästar kommer och springer in. Då kan det bli många hästar som stupar.

Hon berättar att hon under tävlingarna gör en okulär besiktning, alltså tittar noga, på hästarna under värmningen, defileringen, provstarterna och under själva loppet.

– Men man kan inte göra en kontroll där man klämmer igenom och lyssnar på varje enskild häst.

Hon säger också att det inte är ovanligt att en kusk eller tränare själva stryker hästar som de inte tycker känns riktigt bra.

Det var många som upprördes av nyheten om My Guns död på Dannero, vilket märktes på Allehanda.se Facebook-sida där många vädrade sina åsikter. Vissa tyckte att travsporten som helhet var djurplågeri, andra att hästar inte dör utan anledning. Men det fanns också mothugg till dessa kommentarer.

– Många som spyr galla på Facebook vet inte vad de pratar om, menar Annika Larsson Eldeklint.

Tycker du att trav är djurplågeri?

– Nej, då skulle jag inte hålla på. Upptäcker jag någonting som inte är som det ska har jag krav på mig att anmäla det till länsstyrelsen och jordbruksverket, vilket jag också gör, säger hon och utvecklar:

– Upptäcker vi eller måldomarna att någon häst drivs för mycket kollar vi hästarna efter loppet, exempelvis. Och har man hästar som inte är i form har de ingenting på travet att göra, det måste vara vältränade, friska hästar som startar. Jag tycker att det är en ganska bra kontrollapparat.

Oftast är det invärtes fel som inte går att se utvändigt och som inte märkts tidigare

Thomas Almqvist, sportchef Bergsåkers travbana.

Veterinärskollegan Antti Rautalinko:

– Sverige är världsunikt när vi införde vårt system med travhälsan med Svensk Travsport som huvudman. Vi gör upp till 1000 kontroller, som motsvarar en statlig djurskyddskontroll, per år hos både amatörer och proffs. Upptäcker vi brister blir det tätare uppföljningar.

Sportchefen på Bergsåker, Thomas Almqvist, som var tävlingsledare på Dannero i söndags:

– Den här tävlingsdagen var hon (My Gun reds anm) inte alls bra, minns han.

– Hon spetsade till ledning men kunde inte följa med och ramlade bakåt mer och mer. Det var något som inte var som det skulle. Sedan dog hon bara, hon var död på en gång då vi kom dit.

Vad känner du över att sådant här sker?

– Det är en tragisk händelse.

Almqvist håller inte heller med de som hävdar att trav är djurplågeri. Han jämför hästarna med elitidrottare på två ben, där det krävs att de får rätt mat och träning för att allt ska funka.

– Det finns de som tror att de aktiva pressar hästarna så hårt att de dör, men det är inte vad det är frågan om. Oftast är det invärtes fel som inte går att se utvändigt och som inte märkts tidigare. Hade tränaren märkt att det varit något fel hade de gjort en undersökning.

Han menar att många av kommentarerna bygger på bristande kunskap.

– Vi som är inne i det vet att det inte handlar om djurplågeri medan de som inte är insatta saknar förståelsen och därför får fel bild av varför det blir så här.

Rent generellt, sköter sig travfolket i Sverige?

– Absolut, det tycker jag. Det finns alltid några som inte sköter sig lika bra – men så är det med allt – 99 procent sköter det perfekt tycker jag, säger Thomas Almqvist.