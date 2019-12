Vecka för Musikhjälpen på Hullsta: "Scenen kommer att vara öppen hela veckan"

Musikhjälpen är en årligt återkommande evenemang där programledarna blir inlåsta i en glasbur för att samla in pengar till det årets tema.



Programledarna sänder dygnet runt under en vecka men runt om i landet startas egna initiativ för att samla in pengar. Så även i Sollefteå.



– Vi hoppas att det ska komma mycket folk, säger Anna Sjöbergh, ungdomssamordnare.