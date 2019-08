Vattnet kring Örnsköldsviks mäts när sjövägarna ska säkras: "Vissa delar är gjorda på 1800-talet med handlod"

– Mycket av den sjömätning som finns är gammal, vissa delar är gjorda på 1800-talet med handlod. Nu mäter vi om stora områden med modern teknik i syfte att säkra sjövägarna, säger David Sten som är befälhavare ombord på R/V Jacob Hägg.

Beteckningen R/V står för Research Vessel och R/V Jacob Hägg är ett av fem fartyg för sjömätning i Sjöfartsverkets ägo som tillsammans kan mäta allt från grunda områden till djupa hav.

– Vi har mätt längs Västkusten under våren och nu Norrlandskusten under sommaren. All data knyts sedan samman och används förutom till sjökort för exempelvis beräkningar av översvämningar, säger David Sten.

Det berörda området delas upp i kartsektioner som sedan mäts noggrant med avancerade ekolod. Den insamlade datan processas sedan och rensas från störningar såsom exempelvis fiskstim samt kontrolleras för att säkerställa att man har hundraprocentig täckning på mätningarna.

Förutom säkrare sjövägar finns även andra vinster för sjöfarten som exempelvis rutt- och lastoptimering. Ett fartyg med mycket vatten under kölen drar mindre bränsle, går det att finna djupare rutter går det följaktligen att minska bränsleförbrukningen vid transporter. Vet man exakt hur djupt det är mellan punkt a och punkt b går det även att lasta fartygen djupare och på så vis optimera transporterna ytterligare.

Det är inte heller ovanligt att besättningen hittar såväl kända som okända vrak under mätningarna, berättar David Sten.

– Det finns väldigt mycket vrak som är kända, de ser vi såklart, men någon enstaka gång händer det att vi hittar tidigare okända vrak som det finns förlisningsuppgifter kring sedan tidigare.

Fartyget anlände till Örnsköldsvik för lite mer än en vecka sedan. Parallellt med det stora nationella projektet mäter man även farleden in till Örnsköldsvik på uppdrag av Örnsköldsviks hamn. Arbetet i området har beräknats ta ungefär fem veckor beroende på väderförhållandena. Det har däremot gått bra mycket snabbare än så.

– Nu har det gått så pass bra så jag skulle tro att vi är färdiga här redan inom en vecka. Sedan ska vi ner till Sundsvall och fortsätta där, säger David Sten.