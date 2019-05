Det nya riktpriset ligger på 16,89 öre per liter för bensinen, som återigen är dyrare än dieseln.

Priset på diesel höjdes med 10 öre per liter till 16,84 kronor per liter. Även HVO-100 höjdes med 10 öre, och är nu tillbaka på riktpriset 17,76 per liter från 7 maj i år.