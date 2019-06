NATTENS NYHETER: Okända bröt sig in i skola – var kvar när väktare kom fram • Grovt rattfylleri misstänks vid bilfärd

Nattens nyheter

Man misstänkt för grovt rattfylleri – påträffades av polis utanför Sollefteå. En man misstänks för bland annat grovt rattfylleri efter att ha blivit stoppad av polis i går kväll.

Misstänkta inbrottstjuvar tog sig in i gymnasieskola i Örnsköldsvik via byggnadsställning. Väktare hörde en eller flera personer röra sig i Parkskolans lokaler efter att ett inbrottslarm löst ut under natten. Men de skyldiga hann smita iväg från platsen innan polisen kom fram.

Nytt vårdprogram ska förhindra fler cancerfall och rädda liv: "Vi är i gång, men inte i mål". Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention har kartlagt hur långt regionerna i landet kommit med vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer som infördes 2017. I Västernorrland har man kommit igång – men är inte i mål.

Timrå gör plusresultat – och egna kapitalet växer till sex miljoner: " Vill vara SHL-mässiga". Ett negativt avslut på säsongen – men nu kan Timrå IK presentera ett positivt resultat. Klubben gick 657 000 kronor plus under verksamhetsåret – och det egna kapitalet växer till drygt sex miljoner.

