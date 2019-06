NATTENS NYHETER: Bilist misstänks för rattfylleri efter att ha kört in i träd • Flera larm om bilbränder

Nattens nyheter

Personbil körde in i träd i Kramfors – föraren misstänkt för rattfylleri. Sent i går kväll inkom ett larm om att det inträffat en trafikolycka längs Herrgårdsvägen i Kramfors. En personbil hade kört in i ett träd.

Brinnande fordon vid E4 påverkade trafiken mellan Härnösand och Timrå. En bilbrand mellan Antjärn och Högsnäs påverkade trafiken betänkligt i södergående riktning på E4. En anmälan om skadegörelse har upprättats.

Bilbrand på rastplats i Remsle visade sig vara en brasa. Det larmades som en bilbrand strax före midnatt, men visade sig vara en "vanlig" brasa. Vem som hade satt fyr på den är oklart.

Vit rökutveckling från fordon bakom brandkårsutryckning utanför Älandsbro. Under natten larmades räddningstjänsten till Älandsbro, där ett fordon befarades ha fattat eld.

Så mycket betalar din kommun till idrotts- och nöjesevenemangen. Sponsorviljan skiljer sig åt mellan kommunerna. Under 2018 satsade Kramfors nästan alla sponsormedel på skicrosstjärna Sandra Näslund. Medan Örnsköldsvik bidrog med fem miljoner till O-ringen.

Sverige dubbelt straffad mot Spanien – föll tungt i EM-kvalet. Den första halvleken förblev mållös, efter att Robin Olsen stått för några riktigt fina räddningar. Men i andra halvlek tilldömdes Spanien två straffar. Sverige fick se sig besegrade när Spanien vann med 3–0.

