Länsmuseet anklagas för att bryta mot lagen – men ordföranden tillbakavisar kritiken

Per Gybo (SJVP) är 1:e ersättare i Regionfullmäktige och i en skrivelse till regionens revisorer samt styrelsen för Västernorrlands Museum kritiserar han den uppdragsverksamhet som museet har via egna konservatorer och byggnadsantikvarie.

"Länsmuseet Västernorrland bedriver olaglig näringsverksamhet som i förlängningen riskerar att driva privata företag i vårt län i konkurs", skriver Gybo.

– Dels bryter man mot kommunallagen och den marknad som finns i Norrland är dessutom ganska känslig, säger Per Gybo.

Han hävdar att museet även bryter mot lokaliseringsprincipen när man tar uppdrag utanför länet. I årsberättelsen nämns att museet bland haft konserveringsuppdrag i Jämtland och Hälsingland.

Vi har tidigare berättat att Västernorrlands museum varje år drar in flera miljoner från uppdragsverksamhet via konservering och byggnadsantikvarisk verksamhet. I årsberättelsen tar man samtidigt upp att under 2017–2018 avslutade konservatorer och byggnadsantikvarie sina anställningar på museet.

Samtidigt har museet dessutom som ambition att utöka den affärsmässiga verksamheten.

Thomas Näsholm (S), ordförande för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, håller inte med om kritiken.

– Det här är en del av museiverksamheten så jag tycker inte att vi konkurrerar med privat verksamhet, säger Thomas Näsholm.

Ibland är det så att offentlig verksamhet och privat verksamhet gör samma saker

Men Länsmuseet lägger anbud på uppdrag där även privata företag lägger anbud?

– Ja, man kan ju konkurrera på många olika sätt. Ibland är det så att offentlig verksamhet och privat verksamhet gör samma saker. Som konsument eller person får man välja vem man väljer, säger Thomas Näsholm.

Ni har även tagit uppdrag utanför länet i Östersund och Hälsingland, är inte det utanför ett länsmuseums uppdrag?

– Ja, det låter som det, men det är saker som jag inte är insatt i, säger Näsholm.

Konservatorn Eva Körberg Mårtensson är en av de konservatorer som tillsammans med sin kollega Lotta Näckter lämnat Länsmuseet för att i stället försörja sig som privat företagare inom samma bransch.

Är det okej att Länsmuseet på det här sättet konkurrerar med den privata sektorn?

– Nej, det tycker jag inte, om det inte sker på absolut lika villkor och det gör det inte. De som jobbar på Länsmuseet kan behålla sin lön hela tiden, men inte jag om jag inte får några uppdrag, säger Eva Körberg Mårtensson.

Hon tycker det är bra att frågan lyfts och hon tror inte att den här typen av extern uppdragsverksamhet inom museivärlden på sikt kommer att kunna fortsätta, men att det då krävs en politisk förändring.

Det är klart att det känns jättemärkligt att jag ska konkurrera med en aktör som har sin ekonomi tryggad

Hon känner även till exempel där hon fått uppdrag efter att ha lagt in anbud i konkurrens med just Västernorrlands museum.

Hur reagerar du på det?

– Det är klart att det känns jättemärkligt att jag ska konkurrera med en aktör som har sin ekonomi tryggad oavsett om den får uppdraget eller inte. Det känns inte riktigt jämlikt, säger Eva Körberg Mårtensson.