"EU-pengar har ibland gått till projekt som inte behövt stöd" – drygt fyra miljarder från EU har investerats i bredband i Sverige

Ett konkret exempel på hur EU påverkar Västernorrland är det ekonomiska stödet för att bygga ut bredbandsnätet där olika orter binds ihop med varandra via projektet DIG 2020. EU-medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden står för drygt 116 miljoner, vilket är hälften av projektets kostnader. Den andra hälften kommer från regionala tillväxtmedel på 39 miljoner och ytterligare 78 kommunala miljoner kommer från Kramfors Mediateknik, Servanet, Sollefteå kommun, Sundsvall Elnät och Övik Energi.

Jan-Erik Boström är bredbandskoordinator i Region Västernorrland och han menar att investeringarna är oerhört viktiga med tanke på den digitala utveckling som sköljer över samhället.

Förutom pengar via EU:s regionalfond till att bygga upp ett stamnät kommer det även EU-pengar via Landsbygdsprogrammet, men då handlar det om accessnätet, det vill säga den sista sträckan fram till användaren.

Enligt Post- och telestyrelsen (PTS) så har det under åren 2014–2018 nationellt betalats ut 3,6 miljarder kronor i EU-stöd via Landsbygdsprogrammet och ytterligare 0,6 miljarder via regionalfonden, det vill säga totalt 4,2 miljarder kronor.

– Det stora problemet brukar vara när det krävs att de sökande, till exempel kommuner ska medfinansiera, eftersom kommunerna inte har så mycket medel, säger Jan-Erik Boström.

Boström pekar på att när han började jobba med EU-stödet till bredband på Länsstyrelsen 2013 var intresset i Västernorrland ganska svalt. Det gjorde i sin tur att i de första ansökningsomgångarna kunde man få bidrag till bredbandsutbyggnad till 100 procent, det vill säga hela beloppet.

– Jag tror att nästan alla som sökte bidrag fick stöd vilket var helt otroligt. I princip alla fick stöd, vilket förvånade mig, säger Jan-Erik Boström.

Av programperioden återstår nu två år, men det är ganska tomt i skattkistan numera och förhållandevis små summor som kan delas ut i EU-stöd till bredbandsutbyggnad.

Från att det i stort sett saknades intresse för bredbandsutbyggnad så har intresset ökat markant, så i dag saknas det pengar för att bygga ut till alla.

Kan du tycka att vad gäller de EU-miljarder som har funnits så har stödet till viss del varit missriktat?

– Ja, jag skulle säga att EU-pengarna ibland har gått till projekt som egentligen inte hade behövt något stöd, eftersom de hade kunnat byggas ut på kommersiell grund. Och många projekt som Länsstyrelsen sa nej till har ändå byggts ut kommersiellt, säger Jan-Erik Boström.

Programperioden för EU-stödet till bredband går 2020 in i sitt sista år.

– Men det måste komma mer pengar, annars blir det svårt att nå målen, säger Jan-Erik Boström.