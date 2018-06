Viktigt samarbete i kampen mot bränder – spanar över Ångermanland från luften: "Använder flyget på olika sätt"

Örnsköldsviks motorflygklubb håller till på Örnsköldsviks flygplats och tillsammans med räddningstjänsten övervakar de skogsområdena i Ångermanland. Ett samarbete som enligt bägge parter fungerar väldigt väl.

– Det fungerar jättebra. Vi flyger med en pilot och räddningstjänsten står för spanare. Spanaren har kontakt med SOS, det blir en bra kombination. De kan biten kring kommunikation och så vidare, säger Lars Sundlöf.

– Vi får det stöd och den hjälp som vi behöver. Det fungerar bra med piloterna, bra framförhållning och jag tycker vi har en bra dialog när vi flyger, säger Mats Renning, räddningschef i Örnsköldsvik.

Just den här veckan har flyget dock stått på backen under en stor del. Hårda vindar tidigt under veckan, och nu servicearbete, stoppar flyget.

– Det blir ett litet uppehåll men de är snabba på att göra service och att få de tillbaka i tjänst, säger Mats Renning.

Brandflyget använder sig av olika slingor när de flyger för att täcka av alla områden.

– Länsstyrelsen har fastställt två slingor, en i norr och en i söder. Det är gamla slingor som funnits i en herrans massa år, säger Mats Renning.

Vid en upptäckt brand slår spanaren larm och hjälper sedan till med koordinering för markresurserna.

– Spanaren lägger ut koordinater var det brinner. Sedan hjälper de till att lokalisera vilka vägar som är lämpliga att använda för brandbilarna, säger Lars Sundlöf.

Flyget som används är en fyrsitsig Piper Cherokee och flyger mellan 1 000-1 200 meters höjd under brandspaningarna. Kostnaden för brandflyget står Länsstyrelsen för.

För en vecka sedan startade en skogsbrand i närheten av järnvägsspåret i Gottne där brandflyget var till stor hjälp.

– Därifrån fick vi bra bilder från flyget som låg till grund för fortsatt planering. Så vi använder flyget på olika sätt, både för spaning och lägesrapporter, säger Mats Renning.

Det är väldigt torrt i marken och råder fortsatt eldningsförbud i länet.

– Det är jättetorrt ute i skog och mark. Trots att det är kallt så är det extremt torrt. Nu börjar det också bli torrare nedåt i markens olika jordlager. Vi får tänka lite extra när vi släcker, att vi kanske måste ner en bit i marken, säger Mats Renning.