Världsartisten José Gonzalez uppträder i Söråkers Folkets Hus: "Vi är oerhört stolta"

- Vi är oerhört stolta och glada att kunna presentera en världsartist som José. Det kommer bli en intim "once in a lifetime"-spelning med José på akustisk gitarr, berättar Emelie Öberg, kulturarbetare på Söråkers Folkets Hus i ett pressmeddelande.

José Gonzalez har bland annat blivit känd för låtar som ”Heartbeats” och ”Crosses”. Hans musik har använts i stora film- och tv-produktioner som "Scrubs", "One Three Hill" och "The Secret Life of Walter Mitty".

Spelningen genomförs som ett led i att få in mer pengar till kulturverksamheten på Folkets hus.

– Vi genomför spelningen främst för att kunna erbjuda barnkultur och ett hus öppet sju dagar och kvällar i veckan för ungdomarna. Det handlar om en kraftsamling för att ge alla generationer rätt till kulturupplevelser, säger Dag Jonzon, styrelseledamot i föreningen i pressmeddelandet.

Konsertbiljetterna släpps onsdag den 7 november kl 09.00.

