Bildextra: Över 2 000 hundar visade upp sin bästa sida – stor internationell utställning i Nordichallen

Under helgen har drygt 2 300 hundar visat upp sig under den stora internationella hundutställningen i Nordichallen.

Arrangör är Västernorrlands kennelklubb som kunde räkna in 220 olika raser.

Den här utställningen är lite av ett genrep inför den stora Svenska vinnarutställningen som klubben fått äran att hålla i vid påskhelgen nästa år.

– Det brukar kallas för SM i hundutställning och då kommer det omkring 6 000 hundar hit, säger Annalena Danielsson, ordförande i Västernorrlands kennelklubb.