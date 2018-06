Stora skillnader i tillgången till skyddsrum i länet – endast en kommun har plats för alla invånare

I Västernorrland finns det 2 100 skyddsrum för över 200 000 människor. Men det är långt ifrån alla som har en plats. Siffror från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, visar att 37 000 människor i länet inte har ett skyddsrum att gå till i en händelse av kris eller krig.

– Det finns faktiskt ingen politisk målsättning i Sverige att alla ska ha en plats. Det är inte heller realistiskt om man tänker sig i Västernorrlands inland. Det är för långa avstånd att ta sig till ett skyddsrum, så man hinner inte dit innan ett flyganfall har passerat, säger Henrik Larsson.

Trots att bristen av skyddsrum är stor i Västernorrland, och att man från börjar sade att inga skyddsrum ska tas bort, har 15 procent av länets skyddsrum med platser för över 11 000 människor tagits bort sedan slutet på 80-talet.

– Det är ligger en svaghet i det där. Ibland har fastigheten helt enkelt kommit till slutet av sin livslängd. Det kan vara konstigt att ha en byggnad som man inte kan nyttja, och behålla den enbart för skyddsrummet, säger Henrik Larsson.

Varför har dessa skyddsrum inte ersatts med andra?

– Det har inte skett någon sådan aktiv förvaltning. Utmaningen är också att det inte har gjorts någon hotbedömning sedan mitten på 90-talet. Vi vet egentligen inte var skyddsrummen gör mest nytta.

På kommunal nivå är fördelning ojämn. Till exempel har Härnösand plats i skyddsrum för 101 procent av befolkningen i sin kommun i jämförelse med 58 procent i Kramfors.

– Eftersom KA 5 låg i Härnösand och att det är residensstad så gjorde man förmodligen en bedömning att det är en större hotbild mot Härnösand. Därför har man byggt fler skyddsrum där än i Kramfors till exempel, säger Henrik Larsson.

En studie visar också att mer en hälften inte vet var sitt närmaste skyddsrum ligger. Enligt Henrik Larsson, beror detta på att vi inte befinner oss i ett läge som gör att sådan information aktivt söks upp.

– När det var aktuellt fanns det alltid någon i varje område som var hemskyddsombud och hade ansvar att utbilda varandra i första hjälpen och skylta upp var närma skyddsrum var, säger han.

Se var ditt närmaste skyddsrum ligger:

I vissa orter finns det inte heller några skyddsrum, eftersom de var kopplade till evakuering- och utrymningsplaner.

– Man hade helt enkelt planer på att evakuera vissa orter och kommuner förut, och då byggde man inga skyddsrum på sådana platser, säger Henrik Larsson.

Under hösten 2017 presenterade MSB i en rapport att man vill bygga 50 000 nya skyddsrumsplatser. Det kommer att kosta staten 200 miljoner per år under en tioårsperiod. Men trots ett politiskt medhåll är i dag ännu inget beslut taget.