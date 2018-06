Stor guide: Marknader, konserter och fester – här är sommarens evenemang i Höga kusten dag för dag

Listan är inte heltäckande. Mer information om dessa evenemang och andra sommaraktiviteter hittar du på www.hogakusten.com.

15 juni

►Kramfors Stadsfest, med bland andra Norlie & KKV, och Chris Kläfford.

►Tulpanfestival i Backsjön.

16 juni

►Kramfors Stadsfest, med bland andra Uno Svenningsson, Tjuvjakt och De vet du.

►Tulpanfestival i Backsjön.

►Hela Ulvön dansar.

►En kväll i Juni vid älvens strand, Nämforsens festivalplats Sollefteå. Konsert med Helen Sjöholm, Jacke Sjödin, Maria Lundberg, Klas Norberg och Holmstens Trio.

►Dragrodden i Ramsele, Väsansjö/Nässjön

►En kväll i juni, Helen Sjöholm, Jacke Sjödin mfl, Näsåkers Festplats.

►Nationell tävling i Rytmisk Gymnastik, Sporthallen Paradiset, Örnsköldsvik.

►Byloppis runt Kyrkdal med utgångspunkt från Antik & Loppis mitt i byn.

►Yoga & Picknick i Stadsparken i Sollefteå.

►Västanå Country Music Festival, aktiviteter för stora små under hela dagen, Västanåfallet natur & kulturcentrum.

17 juni

►Tulpanfestival i Backsjön.

►Bilbingo i Billsta

►Rabarberfestival på Kvarnå Trädgård, Junsele.

►Nationell tävling i Rytmisk Gymnastik, Sporthallen Paradiset, Örnsköldsvik.

►De Vilda Blommornas dag. Blomstervandring på Käringberget i Själevad.

► High Coast Ultra, extremlöpartävling genom bland annat Skuleskogen.

►Tolvtjärnsloppet, MTB cykelmarathon, start i Långviksmon.

18 juni

►Pubkväll med Trion från Härnösand, Mannaminne, Häggvik.

19 juni

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

20 juni

►Bilbingo i Moliden.

21 juni

►Midnattstravet, Dannero.

22 juni

►Junsele Midsummer Meet, Junsele.

►Midsommarfirande vid de flesta hembygdsgårdar runt om i Ångermanland.

►Kryssningsfartyget Birka Cruises kommer till Härnösand.

24 juni

► Djurparkens Dag, Junsele Djurpark.

►Härnösands Sommarteater - Östanbäckskåkar.

►Vandring på Norrstigen från Nordvik till Utviks g:a skola, med Nora Hembygdsförening.

►Bilbingo i Billsta

26 juni

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

►Berget Events, Sollefteå.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

27 juni

►Berget Events, Sollefteå.

►Kryssningsfartyget Birka Cruises kommer till Härnösand.

►Bilbingo i Moliden.

►Premiär för teatern En midsommarnattsdröm, utomhus vid Hamnmagasinen intill Djupökajen i Sollefteå.

►Kvällsloppis i Resele, med många olika loppisar i området.

28 juni

►Berget Events, Sollefteå.

►Teatern En midsommarnattsdröm, Hamnmagasinen Sollefteå.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

29 juni

►Sommarfesten i Örnsköldsvik.

►Box Whiskyfestival, Bjärtrå.

►Berget Events, Sollefteå.

►Grillbuffé & Pubkväll, Mannaminne, Häggvik.

►Ge oss musik- och två Mariekex. Bo R Holmbergs sommarspel med bl.a. Jens Nilsson, Nätra hembygdsgård, Bjästa.

30 juni

►Sommarfesten i Örnsköldsvik.

►Box Whiskyfestival, Bjärtrå.

►Berget Events, Sollefteå.

►Teatern En midsommarnattsdröm, Hamnmagasinen Sollefteå.

►Lena Philipsson, Junsele Djurpark.

►Ge oss musik- och två Mariekex. Bo R Holmbergs sommarspel med bl.a. Jens Nilsson, Nätra hembygdsgård, Bjästa.

►Spelmansstämma vid Västanåfallet, Viksjö.

►Bug Convention #29, bilträff för luftkylda Volkswagens, Mosjöns camping.

►Familjedag på Forseds Hembygdsgård, Forsed, Bollstabruk.

►Utomhusbio på festplatsen i Näsåker.

►Vernissage för nya utställare i Ateljé Orsta, Nordingrå.

►Vesper i Medeltida ton (medeltida gudstjänst med latinsk sång) i Ytterlännäs gamla kyrka

►Nora-dagarna på Hembygdsgården i Nora, med bland annat utdelning av Norastipendiet.

1 juli

►Ge oss musik- och två Mariekex. Bo R Holmbergs sommarspel med bl.a. Jens Nilsson, Nätra hembygdsgård, Bjästa.

►Musik i sommarkväll med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson, Nordingrå kyrka.

►Bilbingo i Billsta

2 juli

►Poolparty i Junsele, badet i Junsele

3 juli

►Vandring till Predikstolen, Uland, Eden, med Nora Hembygdsförening.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

4 juli

►Härnösands Sommarteater - Östanbäckskåkar.

►Bilbingo i Moliden.

► Bruksvandring med lunch i Bollstabruk, start vid Folkets hus.

5 juli

►Nipsommar i stadsparken i Sollefteå, med allsång, uppträdanden mm.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

►FJK. Konsert i vårt vardagsrum, Östersjäland Älandsbro, Mats o Karin musik & möten.

►After beach, musikunderhållning i Trädgården eller inomhus, Östanö, Noraström.

►Allsång på Murberget i Härnösand med gästartist Meta Roos, och bakluckeloppis på Murbergstorget.

6 juli

►Ge oss musik- och två Mariekex. Bo R Holmbergs sommarspel med bl.a. Jens Nilsson, Nätra hembygdsgård, Bjästa.

►Skumdisco i Näsåker. Markusgården i Näsåker.

7 juli

► Gratiskonsert med Electric banana band i Strandparken, Örnsköldsvik.

►Ge oss musik- och två Mariekex. Bo R Holmbergs sommarspel med bl.a. Jens Nilsson, Nätra hembygdsgård, Bjästa.

►Vernissage för nya utställare i Ateljé Orsta, Nordingrå.

►Sagavägen cruising, bilträff med Rock´n roll, peoplechoise m.m, Molidens Dansbana.

►Hemsöns Musikfest, 39:e gången, med bland andra Patric´s Combo, "Gropen", Hemsön.

►Utansjödagen i Utansjö, barnteater med interaktiv barndans, hoppborg, internationell mat, bilträff mm, Utansjögården.

►Barnens Lördag, med karnevalståg på gräsplanen under Ångermannabron och aktiviteter i Stadsparken, Sollefteå.

►Lyrisk viskonsert; Elsa Fahlén med vänner i Ytterlännäs gamla kyrka.

8 juli

►Härnösands Sommarteater - Östanbäckskåkar.

►Ge oss musik- och två Mariekex. Bo R Holmbergs sommarspel med bl.a. Jens Nilsson, Nätra hembygdsgård, Bjästa.

►Musik i sommarkväll med Marie Hörnell, orgel och Glenn Sundqvist, elgitarr - "Must be talking to an angel", Nordingrå kyrka.

►Sagavägen cruising, bilträff med Rock´n roll, peoplechoise m.m, Molidens Dansbana.

►Bilbingo i Billsta

9 juli

►Pubkväll m. Trion från Härnösand, Mannaminne, Häggvik.

►Invigningskonsert Höga kusten operafestival, Nordingrå kyrka. Operagala med festivalens sångare och musiker.

10 juli

►Familjekonsert Järnsta café. Musiksaga med folkmusik från hela norden.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

►Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

►Sätt färg på Sollefteå! Vi står för färgkritor, du för kreativiteten och tillsammans sätter vi färg på Sollefteå, Stadsparken i Sollefteå.

►Bergsvandring till Erik-Danielskoja i Bölesta, med Nora Hembygdsförening.

11 juli

►Ulvöregattan, Ulvön.

►Bilbingo i Moliden.

►Sommarjazz på Dekarsögården, Dekarsön, Örnsköldsvik.

►Dragspelsopera går det? Hör David Wahlén och Höga Kusten Operas sångare svara på den frågan, Dragspelshuset på Mannaminne, Nordingrå.

►Skumdisco i Junsele i Parken.

12 juli

►Ulvöregattan, Ulvön.

►Allsång på Murberget med gästartist Jan Johansen.

►Nipsommar i stadsparken i Sollefteå, med allsång, uppträdanden mm.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

►After beach, musikunderhållning i Trädgården eller inomhus, Östanö, Noraström.

►Operaallsång på Järnsta café, Nordingrå.

►Skumdisco i Ramsele, Hembygdsgården.

► Bruksvandring med lunch i Bollstabruk, start vid Folkets hus.

13 juli

►Ulvöregattan, Ulvön.

► Skulefestivalen, Skule Naturscen, med bland andra Sven-Ingvars, Scramblers och Slabang.

►Nostalgidagarna i Härnösand, motorfest för alla bil-, moped- och motorcykelintresserade.

►Grillkväll & Pub, Mannaminne, Häggvik, Nordingrå.

►Premiär Dido och Aeneas. Opera av Henry Purcell, Nordingrå kyrka.

►Skumdisco i Sollefteå, Stadsparken.

14 juli

►Ulvöregattan, Ulvön.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

► Skulefestivalen, Skule Naturscen, med bland andra Petter, Anna Bergendahl och Tomas Andersson Wij.

►Nostalgidagarna i Härnösand, motorfest för alla bil-, moped- och motorcykelintresserade.

►Vernissage för nya utställare i Ateljé Orsta, Nordingrå.

►Pubkväll med Franzén Herr Nilsson och Brel. Höga kusten operas orkester spelar med baryton Andreas Franzén, Gårdsbutiken i Själand.

►Folkmusik med Bölja Härdelin; ”Uti friska gräset gröna” i Ytterlännäs gamla kyrka.

15 juli

►Ulvöregattan, Ulvön.

►Nostalgidagarna i Härnösand, motorfest för alla bil-, moped- och motorcykelintresserade.

►Härnösands Sommarteater - Östanbäckskåkar.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

►Bilbingo i Billsta

►Hönsbytardag, hembygdsfest och familjedag med skoj för barnen, aktiviteter och underhållning för alla åldrar, Nätra Hembygdsgård, Bjästa.

►Fäboddag Nybodarna. Underhållning, försäljning tunnbröd och hantverk mm, Nybodarna, 1 mil från Sidensjö mot Sollefteå.

►Dido och Aeneas. Opera av Henry Purcell i Nordingrå Kyrka.

►Risöbadet fyller 40 år! Poolparty! Risöbadet, Sollefteå.

16 juli

►Nostalgidagarna i Härnösand, motorfest för alla bil-, moped- och motorcykelintresserade.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

►Poolparty, Badet i Ramsele.

►Nattloppis i Junsele, folkfest med massor av fynd, fika och god mat.

17 juli

►Nostalgidagarna i Härnösand, motorfest för alla bil-, moped- och motorcykelintresserade.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

►Dunderklumpen, en musiksaga berättad och bearbetad av Tom-Eddye Nordén, Erika Lundqvist och Viktor Löfvenius, Västanåfallet, Viksjö.

►Kyrkogårdsvandring Nora kyrkogård.

18 juli

►Nostalgidagarna i Härnösand, motorfest för alla bil-, moped- och motorcykelintresserade.

►Bilbingo i Moliden.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

►Foamslide i Stadsparken. Stor slip'n slide med skum, Stadsparken i Sollefteå.

19 juli

►Nipsommar i stadsparken i Sollefteå, med allsång, uppträdanden mm.

►After beach, musikunderhållning i Trädgården eller inomhus, Östanö, Noraström.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

► Konsert med Ulrika Bodén och Daniel Ek i Ytterlännäs gamla kyrka.

20 juli

► Härnösands Stadsfest med bland andra Darin. Molly Sandén, Vigiland, Liamoo.

►New Orleansfestivalen på Mannaminne i Häggvik med bl.a. Plura, Vurro, Amanda Ginsburg, Spicy Advice, Barfota Jazzmen, John Henry.

►Barnkalas på Mannaminne i Häggvik med Clownen Ottilia, Cecilia Klingspor med Äventyrsteater, instrumentverkstad.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

21 juli

► Härnösands Stadsfest fortsätter.

►Härnösands Sommarteater - Östanbäckskåkar.

► O-Ringen Höga Kusten.

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

►New Orleansfestivalen på Mannaminne i Häggvik.

►Vernissage för nya utställare i Ateljé Orsta, Nordingrå.

►Tradjazz på hembygdsgården med parad och tal, Nordingrå hembygdsgård.

►Nipyrans första dag med Sollefteå-Trippeln och Ungdomens kväll! Gratis kvällsfestival med bl.a LBSB! och aktiviteter som graffiti, badkarsrace mm, Sollefteå Stadspark.

► Höga Kusten Expo i Ullånger.

22 juli

► O-Ringen Höga Kusten.

►Bilbingo i Billsta

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

►New Orleansfestivalen på Mannaminne i Häggvik.

►Musik i Sommarkväll, konsert, Nordingrå kyrka.

►Nipyran i Sollefteå med bland annat NipcolorRacet 2018. Sveriges galnaste lopp med färg, vatten och skum, Stadsparken Sollefteå.

►Musik i sommarkväll med Annika, violin, Lars, viola och Staffan, gitarr - "Greensleeves", Nordingrå kyrka.

►Dunderklumpen, en musiksaga berättad och bearbetad av Tom-Eddye Nordén, Erika Lundqvist och Viktor Löfvenius, Västanåfallet i Viksjö.

►Höga Kusten Expo i Ullånger.

►Gudstjänst i Ytterlännäs gamla kyrka.

23 juli

► O-Ringen Höga Kusten.

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

►Nipyran i Sollefteå.

►Elvis in memory, konsert med Henrik Åberg, Ronnie Sahlén, Holmsten Trio, Klas Norberg och Eilert Pilarm på scen, Nätra Hembygdsgård, Bjästa.

24 juli

► O-Ringen Höga Kusten.

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

►Nipyran i Sollefteå.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

►Flyguppvisning sightseeingturer med helikopter och sjöflygplan, fallskärmshoppning, modellflyg, restaurang, High Coast Jazz orkester. Åviken Fly Camp, Örnsköldsvik.

►Prova på Mtbo. Testa den tuffa spännande sporten mountainbikeorientering, vid Hörnsjön i Örnsköldsvik.

►Grillafton vid Båtsmanstorpet, Salom, med Nora Hembygdsförening.

25 juli

► O-Ringen Höga Kusten.

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

► Rockbåt 47, konsert från båt, med start i Norrfällsviken.

►Nipyran i Sollefteå, med bland annat mopedcruising.

►Bilbingo i Moliden.

► Bruksvandring med lunch i Bollstabruk, start vid Folkets hus.

26 juli

► O-Ringen Höga Kusten.

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

►Sommarvågen på Stora Torget i Örnsköldsvik.

► Rockbåt 47, konsert från båt.

►Nipsommar i stadsparken i Sollefteå, med allsång, uppträdanden mm.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

►After beach, musikunderhållning i Trädgården eller inomhus, Östanö, Noraström.

►Trivselkväll på Nordingrå hembygdsgård. "Ballader och hemlängtan" med Emanuel Bagge och Andreas Lindström, Nordingrå hembygdsgård.

►Jazz i Näs, en gumbo av olika spännande evenemang, ett snart tioårigt event, Lilla Norge - Säbrå näs 307.

27 juli

► Laxfestivalen, Sollefteå, med bland andra Nassim Al Fakir, Magnus Carlsson och Among Lynx.

► O-Ringen Höga Kusten.

►Örnsköldsvik Sommarexpo intill Fjällräven Center.

►Höga Kusten Motorvecka, Sandslån i Kramfors.

28 juli

►Lars Winnerbäck, Skule Naturscen.

► Laxfestivalen, Sollefteå, med bland andra Alcazar och Maxida.

►Höga Kusten Motorvecka, Sandslån i Kramfors.

►Vernissage för nya utställare i Ateljé Orsta, Nordingrå.

►Dans & spelstämma i Anundsjö! Uppträdanden, buskspel, barnteater. Konsert med Mittfolk och Rena Rama. Logdans. Kurser. Hembygdsgården i Anundsjö, Bredbyn.

►Rössjö By o Kulturförening, festlig familjedag för både barn o vuxna, Rössjö Sidensjö.

►Grillkväll & Pub, Mannaminne, Häggvik.

►Björnsjö traditionella marknad. Knallar, underhållning, gratis ridning för barnen, förtäring. Björnsjö, Örnsköldsvik, Perssons gamla lanthandel vid landsvägen.

►Fäboloppet, Näsåker, ett utmanande skogslopp på 7 km. Start i Norrmoflo.

►Ronny Eriksson & Ramblin´Minds, Östersjäland Älandsbro. Arr: Mats o Karin musik & möten.

►Konsert med Titti & Erling (Alice Babs tema) i Ytterlännäs gamla kyrka.

29 juli

►Musik i sommarkväll med Bengan Janson och familj - dragspel, sång och violiner, Nordingrå kyrka.

►Björnsjö traditionella marknad. Knallar, underhållning, gratis ridning för barnen, förtäring. Björnsjö, Örnsköldsvik, Perssons gamla lanthandel vid landsvägen.

►Ronny Eriksson & Ramblin´Minds, Östersjäland Älandsbro. Arr: Mats o Karin musik & möten.

►Bilbingo i Billsta

30 juli

► V64 på Solängets travbana, Örnsköldsvik.

31 juli

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

1 augusti

►Nostalgikväll. Veteranbilar och 60-tals-musik med Pär-Åke Stockberg, Klas Norberg, Ann-Cathrine Wiklander & Tommy Thelin. Nätra Hembygdsgård, Bjästa.

►Bilbingo i Moliden.

2 augusti

► Urkult, folkfest vid Nämforsen i Näsåker, Sollefteå.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

►After beach, musikunderhållning i Trädgården eller inomhus, Östanö, Noraström.

3 augusti

► Urkult, folkfest vid Nämforsen i Näsåker, Sollefteå.

4 augusti

►Stiftelsen, Skule Naturscen.

►Kubbyran, Sidensjö.

►Urkult, folkfest vid Nämforsen i Näsåker, Sollefteå.

►Höga Kusten Marathon, Nordingrå.

►Vernissage för nya utställare i Ateljé Orsta, Nordingrå.

►Sommarmusik, Norakapellet, "Gropen" på Hemsön.

►Sånger från sekler i Ytterlännäs gamla kyrka.

5 augusti

►Hembygdsgårdarnas Dag, vid Nora Hembygdsgård, med bland annat utställning av gamla moppar och moppe-race, bagarstugan öppen, Musik: Noratrion.

►Bilbingo i Billsta

7 augusti

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

8 augusti

►Bilbingo i Moliden.

►Jazzfestival i Härnösand. I samarbete med Musik i Västernorrlands Jazzläger, husband och gästartister. Brygghuset, St Petri Logen och Metropol.

9 augusti

►Jazzfestival i Härnösand.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

10 augusti

►Jazzfestival i Härnösand.

11 augusti

►GES, Skule Naturscen.

►Sensommarfesten i Örnsköldsvik.

►Jazzfestival i Härnösand.

►Murbergsstämman och hembygdens dag med folkmusik, hantverk och byggnadsvård, Murberget i Härnösand.

12 augusti

►GES, Skule Naturscen.

►Sensommarfesten i Örnsköldsvik.

►Bilbingo i Billsta

14 augusti

►Rafnastämman, spelmansstämma i Ramsele.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

15 augusti

►Rafnastämman, spelmansstämma i Ramsele.

►Bilbingo i Moliden.

16 augusti

►Rafnastämman, spelmansstämma i Ramsele.

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

17 augusti

►Rafnastämman, spelmansstämma i Ramsele.

►High Coast Festivals 35-årsjubileum, med Ö-viks Squaredancers. Callers: Jack Borgström, Robert och Richard Björk samt Ingvar Pettersson, Folkets Hus Gnistan, Örnsköldsvik.

18 augusti

►Rafnastämman, spelmansstämma i Ramsele.

►High Coast Festivals 35-årsjubileum, med Ö-viks Squaredancers, Folkets Hus Gnistan, Örnsköldsvik.

►Folkracetävling i Vårdkasbacken i Härnösand.

19 augusti

►Helen Sjöholm och Magnus Carlsson, Skule Naturscen.

►High Coast Festivals 35-årsjubileum, med Ö-viks Squaredancers, Folkets Hus Gnistan, Örnsköldsvik.

►Internationella Festen, Murberget i Härnösand.

►Rafnastämman, spelmansstämma i Ramsele.

►Bilbingo i Billsta

21 augusti

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

►Kryssningsfartyget Birka Cruises kommer till Härnösand.

22 augusti

►Bilbingo i Moliden.

23 augusti

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

24 augusti

►Citymarknad & tivoli i Härnösand.

►Allsvenskan i segling, Örnsköldsviksfjärden.

25 augusti

►Allsvenskan i segling, Örnsköldsviksfjärden.

►Citymarknad & tivoli i Härnösand.

26 augusti

►Allsvenskan i segling, Örnsköldsviksfjärden.

►Citymarknad & tivoli i Härnösand.

►Bilbingo i Billsta

27 augusti

28 augusti

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

► Bilbingo på Domsjö IP, Örnsköldsvik.

29 augusti

►Bilbingo i Moliden.

30 augusti

►Friskis & Svettis uteträning, Vikingavallen i Örnsköldsvik.

►Berättarafton på Nora Hembygdsgård.

31 augusti

►Anders F Rönnblom Band, Östersjäland Älandsbro. Arr: Mats o Karin musik & möten.