Spiken i kistan för länets Vårdallians: "Som det ser ut i dag har vi inte längre någon Vårdallians"

I samband med det första tvådagarsmötet för Regionfullmäktige efter valet försöker Socialdemokraterna än en gång att forma en majoritet med Moderaterna. Det här innebär samtidigt att Vårdalliansen faller samman.

– Jag beklagar att Moderaterna och Liberalerna väljer att avbryta vårt långvariga samarbete inom Vårdalliansen, säger Jonny Lundin (C), förstanamn för partiet i regionen.

Spiken i kistan ska man inte säga, men som det ser ut i dag har vi inte längre någon Vårdallians,

Är det här spiken i kistan för Vårdalliansen i länet?

- Spiken i kistan ska man inte säga, men som det ser ut i dag har vi inte längre någon Vårdallians, säger Jonny Lundin.

Om det blir S+M+L, skulle ni kunna gå med i en sån majoritet?

– Som vi ser bilden i dag så är inte vår medverkan önskvärd, säger Lundin.

Moderaterna med Lena Asplund i spetsen påbörjar nya förhandlingar med Socialdemokraterna där ansvarstagande och krismedvetenhet lyfts fram som det påtryckningsmedel som ska tvinga fram kompromisser och ett närmande mellan två politiska motpoler.

– Vår ambition var givetvis Alliansen och det förstår alla, men Alliansen ensam är för liten, säger Lena Asplund (M).

Är Vårdalliansen här i Västernorrland körd för ett tag framöver?

– Ja, det är den nog för den här mandatperioden, säger Asplund.

Hon pekar på att Alliansen redan fallit lokalt i till exempel Timrå och Sollefteå.

– Efter ett sånt här val så blir det lite stökigt. Det är ett stökigt val runtomkring och vi är inte exceptionella här i Västernorrland, säger Asplund.

Liberalerna förs även fram som det alternativ som eventuellt kan inkluderas för att ge ett styre med S+M egen majoritet.

Arne Engholm (L), ledamot i Regionfullmäktige, tycker det är svårt att se vad konsekvenserna nu blir för Vårdalliansen i länet.

– Under de här kommande fyra åren kommer det säkert att inträffa saker och ting som kommer att innebära ompositioneringar skulle jag gissa. Jag betonar att jag gissar, men jag tror inte att det här är "the End of the Alliance", säger Arne Engholm.

Jag tror det handlar om ett nytt politiskt landskap. I vårt län har vi dessutom nya partier som har förändrat balansen.

Och i det korta perspektivet?

– Ja, då är det ett faktum att om det här omtaget leder till något, då kommer Kristdemokraterna och Centerpartiet vara utanför majoritetsstyret, säger Engholm.

Kristdemokraterna tycker det är tråkigt att Vårdalliansen inte lyckats ena sig.

Är det här spiken i kistan för Vårdalliansen?

– Ja, det ser jag väl i stort sett att det är. Det tror jag att det är, säger Mona Hammarstedt (KD).