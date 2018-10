Strömavbrott får stora konsekvenser i Holafors: ”Vi blir helt utelämnade när inte ens mobiltelefonen fungerar”

På gården i Holafors finns tre hushåll och alla tvingades tömma ur och kasta bort allt livsmedel som förvarades i deras kylförvaring. Dessutom har de fem frysar vars innehåll, kött, fisk och bär, delvis förstördes.

– Efter flertalet strömavbrott under förra vintern köpte vi ett elverk tillsammans och det blev delvis räddningen den här gången. Vi kunde hålla frysarna igång hyfsat i alla fall, men allt gick inte att rädda, berättar Kristoffer.

Men det som slår allra hårdast är rollen som egen företagare. De blir helt utelämnade eftersom de inte har någon kontakt med omvärlden i samband med längre strömavbrott.

– De som fått fasta telefonnätet nedkopplat klarar sig i ungefär tre-fem timmar, sedan lägger masterna av och våra mobiltelefoner orkar inte koppla fram samtal. Då sitter man där och kan i princip inte göra någonting.

– Det här kan slå väldigt hårt mot personer som är egenföretagare och jag är en av dem, suckar Kristoffer.

Kristoffer Svensson Sellin anser att det är mest synd om äldre personer och det är många i det här området:

– Om något händer en äldre person i sitt hem, hur ska de klara sig utan fast telefoni och dessutom avsaknad av täckning för mobiltelefon. Det känns verkligen snedvridet, vi betalar ju lika mycket för oss som de gör i städerna.

Strömavbrottet under förra veckan kom i samband med stormvindarna som drog in över länet. I Holafors försvann strömmen förra onsdagen klockan 16.00 på eftermiddagen. Bortsett från två timmar under torsdagen var de utan ström fram till 11.00 på fredagen.

– Det här är ju inget vi kan påverka, utan bara hoppas att vi klarar oss hyggligt framöver och att ingenting allvarligt händer när det inträffar nästa gång, avrundar Kristoffer.