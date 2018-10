Sollefteå Stadsnät kliver in i nya projekt när IP-Only inte fullföljer som planerat: "Tre områden aktuella"

Det är tre områden som är aktuella och de är följande:

► Längs väg 331 mellan Östergraninge och Viksmon samt väg 331 mellan Helgum och Ramsele (norra sidan av Helgumssjön).

► Från Näsåker mot Lidgatu, Norrtannflo och Mo, från Näsåker mot Norrmoflo via Åsmon och från Näsåker mot Holafors och Betåsen. Dessutom från Junsele mot Tågsjöberg och Lillterrsjö vidare mot Meåfors, Nässjö, Ramselevallen och Terrsjö.

► Mellan Sollefteå och Långsele via Granvåg, Trolldalen i Ön, Österås och Flo. Från Sollefteå norrut längs riksväg 90 från Berg via Fannbyn, Björkäng till Skarped och Edsmon.

– Vi har fört en dialog med IP-Only i flera år om samarbete utan att det utmynnat i något konkret. Nu fick vi signaler redan i våras om att de inte skulle genomföra sina projekt som planerat, men vi har inte kunnat agera tidigare på grund av att det inte funnits något formelt beslut från dem förrän i fredags, fortsätter Mikael Näsström.

För att kunna delfinansiera bredbandsanslutning på landsbygd krävs stöd till bredbandsutbyggnad från EU:s Landsbygdsprogram via Jordbruksverket. Ansökningstiden för sista omgången gick ut 30 september och tack vare ett intensivt arbete in i det sista var Sollefteå Stadsnät med på banan och skickade in en ansökan.

– En ansökan som vi kan komplettera när vi vet hur stort intresset är från fastighetsägarna på de berörda områdena. Men vi måste få besked från dem senast 12:e oktober för att vi ska kunna agera vidare, säger Mikael Näsström.

Vad blir det för kostnader för kunderna?

– Det besked som kunden får nu när vi skickar ut är de standardpriser vi har från beslut i fullmäktige, det är utgångspunkten. Men säkert vet vi inte förrän vi skickat in kompletterande uppgifter, vet var vi ska bygga och vilka bidrag vi får.

Finns det utrymme för er att genomföra alla de här projekten?

– Det är vår ambition, men visst är det en utmaning eftersom vi befinner oss mitt i byggprocessen av andra projekt. Samtidigt ser vädret ut som det gör, det är kallt. Att i det här läget hinna göra kompletteringar och projekteringar blir vår största utmaning. Men får vi positiva besked gällande bidrag så ska vi lösa det. Nu är det dock bara fokus på att få ut infornmationen till kunden, säger Mikael Näsström.

Skulle alla pusselbitar falla på plats med bland annat bidrag, gynsamma väderförhållanden och tillgång till leverantörer så skulle arbetet kunna påbörjas under 2019.