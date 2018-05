Elektronik och hushållsvaror stals vid villainbrott i Junsele - två män anhållna

Det var i fredagseftermiddag/kväll som en villaägare kom hem till sin bostad och upptäckte att det varit inbrott i bostaden. Det var en hel del som försvunnit ur huset, bland annat elektronik i form av datorer, stereo, mat, dryck och mediciner.

– Vittnen hördes efteråt och utifrån det gjorde det en husrannsakan hos en person, berättar B-O Lundberg vidare.

I samband med den här husrannsakan påträffade polisen en saker som stulits från den aktuella villan. En person anhölls och senare anhölls ytterligare en person och båda är nu misstänkta för brottet.

– De är i 25-30-årsåldern och vi känner till de här personerna sedan tidigare, uppger B-O Lundberg.

De sitter alltså anhållna och polisens utredning fortsätter:

– Vi har en del arbete kvar och jag tror inte att det kommer något beslut om en eventuell häktning idag. Men i morgon (läs tisdag), tror B-O Lundberg.

I Junsele har det förekommit mer oroligheter under helgen i form av ett bråk som utspelade sig sent under lördagskvällen. När larmet kom till polisen fick de rapporter om att det förekommit smällar som skulle kunna vara från ett vapen.

– Men våra patruller påträffade i alla fall inget vapen på platsen, säger B-O Lundberg.

Däremot tog polisen upp två anmälningar efter bråket.

En anmälan gällde en person som påstod sig ha blivit påkörd av en bil. Mannen är i 30-årsåldern och anmälan gäller grov misshandel.

Därutöver anmälde en man i 20-årsåldern att han utsatts för olaga hot. Det finns en misstänkt person i 35-årsåldern.

– Mannen ska enligt målsägaren ha utsatts för olaga hot, och det förekom någon form av rör. Målsägaren påstår att den andre mannen uttryckt att han skulle döda honom. Det finns kopplingar mellan de här två anmälningarna, avrundar B-O Lundberg.

Läs också: Larm om skottlossning i Junsele – flera polispatruller skickades till bråk