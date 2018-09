SJVP:s topp väljer Jämtland före Ö-vik – tackar nej till jobb vid kirurgkliniken på hemmaplan

Katarina Hägg är utbildad operationssjuksköterska och även ordförande i föreningen Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus. Dessutom är hon första namn på Sjukvårdspartiets regionlista och tar förmodligen plats i Regionfullmäktige efter valet.

Sjukvårdspartiet kritiserar Region Västernorrland för att vara en dålig arbetsgivare, vilket har bidragit till extremt höga stafettkostnader.

Ett av de områden som engagerat henne mest är kirurgins överlevnad på Örnsköldsviks sjukhus, med anledning av personalbristen och de höga stafettkostnaderna.

Som sjuksköterska tror hon att regioner och landsting successivt kommer att tvingas höja lönerna.

Hur stora lönelyft krävs för att få bort stafettsjuksköterskorna?

– Man måste nog kliva upp 5 000 kronor i månaden åtminstone, säger Katarina Hägg.

Hon har själv den senaste tiden jobbat på vikariat som sjuksköterska vid Östersunds sjukhus.

– Men jag är kontrakterad av öronkliniken så jag har inte gått genom något bemanningsföretag.

Hur mycket tjänar du i Östersund?

– Det vill jag inte berätta någonting om, säger hon.

Hon jobbpendlar alltså drygt 25 mil i enkel riktning till ett vikariat på ett sjukhus i Jämtland, men har sin fasta bostad i Örnsköldsvik.

Jag pratade med dem i Östersund och fick bättre villkor där

Katarina Hägg har samtidigt sökt och erbjudits ett vikariat på Öron-Näsa-Halsmottagningen på Örnsköldsviks sjukhus, som tillhör den kirurgiska länskliniken, men hon tackade nej.

På grund av lönen?

– Det var väl inte direkt på grund av lönen. Jag pratade med dem i Östersund och fick bättre villkor där. Eftersom jag har en nackskada så jobbar jag bara varannan vecka i Östersund och det är vad jag klarar av, men här i Örnsköldsvik var det en heltid, säger hon.

Som sjuksköterska i Ö-vik måste väl det mest ideala vara att jobba på sjukhuset på hemmaplan?

- Ja, skulle jag få en halvtidstjänst här på öron så skulle jag självklart överväga det.

Skulle du ta en halvtidstjänst i Ö-vik när ditt nuvarande kontrakt går ut?

– Jag kan inte svara på den frågan just nu. Det är något som jag måste ta under övervägande. Det är många faktorer som spelar in, säger hon.

Katarina Hägg tycker inte att hon går emot sitt eget partis intentioner när hon väljer bort Örnsköldsviks sjukhus för ett vikariat på annan ort.

Du känner inget solidariskt ansvar att jobba hemma i Ö-vik för att minska vårdkrisen i länet?

– Jag hjälper en kris i Östersund också. Jag har inte jobbat här i Örnsköldsvik sen 2014.