Samband mellan gratisluncher och förskrivning av läkemedel: "Läkare lika påverkbara som alla andra"

TANSTAAFL.

Det är förkortningen för "There Ain´t No Such Thing as a Free Lunch", vilket kan översättas till att det finns inga gratisluncher, med innebörden att ingenting är gratis.

Vi läkare är lika påverkbara som alla andra för marknadsföring. Även små gåvor spelar roll.

– Det här handlar om marknadsföring överhuvudtaget. En god relation mellan kund och försäljare spelar roll och läkare är inte bättre än någon annan. Även om både läkare och allmänhet kan tro att det finns något slags större objektivitet, så är vi läkare lika påverkbara som alla andra för marknadsföring. Även små gåvor spelar roll, säger Martin Enander.

Han hänvisar till en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA (The Journal of the American Medical Association) där man analyserat effekten av gratisluncher på marknadsföring.

280 000 förskrivare inkluderades i studien och måltiderna kostade i genomsnitt knappt 190 kronor. Därefter valde man att studera effekterna av fyra olika läkemedel och kunde se ett närmast linjärt samband mellan antal luncher och hur pass benägen läkaren var att förskriva läkemedlet.

I Region Västernorrlands eget informationsblad Mittmedel som Läkemedelskommittén ger ut skriver Enander: "Våra beslut kring förskrivning ska vila på evidensbaserad grund, inte baseras på hur ofta vi bjuds till dukat bord. Det är inte ok att låtsas som att detta samband mellan gåvor och beteende inte finns".

I samma artikel hänvisar Enander även till att det enligt nuvarande avtal är helt okej att läkemedelsindustrin står för "måttlig förtäring" vid utbildning.

Tror du folk är medvetna om att även mindre gåvor spelar roll?

– I de här studierna har man frågat tror du att du själv påverkas av reklam? Nej, svarar man då, det vill säga att man förstår det där. Tror du att din kollega påverkas av reklam? Absolut svarar man, säger Enander.

Var går gränsen för vad som är ok?

– Det finns reglerat i avtal och jag tror det står enklare förtäring, säger Enander.

Den visar att läkare är lika påverkbara som alla andra för reklam

Jonas Wallvik, ordförande för Medelpads läkarförening, är inte förvånad över studiens resultat.

– Rent vetenskapligt är det säkert så att den här slutsatsen är korrekt. Den visar att läkare är lika påverkbara som alla andra för reklam, säger Wallvik.

I nuvarande avtal för läkare är det väl ok med "måttlig förtäring" i samband med utbildning, borde man ha striktare regler?

- Nej, jag skulle säga att reglerna är tillräckligt strikta, säger Jonas Wallvik.