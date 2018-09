Så hanterar du höstmörkret – här är psykologens bästa tips: ”Ta vara på dagsljuset och ät fet fisk”

Under de mörka höst- och vintermånaderna känner sig en del människor nedstämda eller deprimerade. Irene Bergman, psykolog, driver en psykologmottagning i centrala Gävle.

Hur tänker du kring de mörka årstiderna höst och vinter?

– Jag brukar tänka på vikten av dagsljus. Försöker vistas mycket utomhus på helgerna. Jag har även en dagsljuslampa som jag använder en halvtimme på morgonen under några veckor. Har man råd och har semester kvar, kan en resa vara bra.

Irene Bergman väljer bort aktiviteter på kvällarna för att vila. Det innebär att hon umgås med barn och barnbarn, läser något lättsamt och försöker ha det trevligt. Hon undviker att se på kriminalfilmer, mycket av det som är tungt och svårt i livet möter hon dagligen i sitt arbete.

– Om jag ska se en film så blir det nog en romantisk komedi. Jag vill inte se skräckfilmer - vi påverkas av allt vi ser och hör. Det är också viktigt att omge sig med människor som ger energi istället för de som tär på en. Jag försöker att vara lite rädd om mig själv, säger hon.

I bland kan man fastna i sina egna tankegångar

Irene Bergman märker inte av någon särskild ökning av patienter under höstmånaderna, hennes kalender är fulltecknad alla årstider. Även våren kan vara en tuff årstid. Att känna sig nedstämd emellanåt är normalt - om man sen känner sig bättre.

Men för en del kan hösten innebära att man hamnar i en årstidsbunden depression. Den anses inte vara lika allvarlig som andra depressioner eftersom den går över när våren kommer. För att försöka undvika att hamna i en djup depression föreslår Irene Bergman ökad fysisk aktivitet, samtal och vid behov medicinering.

– I bland kan man fastna i sina egna tankegångar och då kan det vara bra att prata med någon.

Även kosten har betydelse för hur vi mår under årets mörka månader. D-vitamin behövs bland annat för att reglera kalkbalansen i skelett och tänder. Det bildas i huden när vi är ute i solen och vi får i oss vitaminet via maten. Vitaminet som bildas av solen lagras i kroppen och det kan täcka en del av behovet under vinterhalvåret.

Bra om man kan äta D-vitaminrik mat som fet fisk.

För att kompensera hösten och vinterns brist på solljus blir kosten viktig. GD kontaktar dietisten Satu Kettunen:

Kan man äta sig piggare under höstmånaderna?

– Det är bra om man kan äta D-vitaminrik mat som fet fisk, exempelvis lax, ägg, svamp - gärna kantareller och D-vitaminberikade mjölkprodukter. Förutom det är det viktigt att få i sig näringstät mat som frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och att äta regelbundet så kroppen får möjligheten att få i sig den energi och näring den behöver. Jag tänker på det för egen del och tycker att det håller familjen frisk och att vi få mer energi som gör att vi orkar med jobb, skola och fritid bättre, säger Satu Kettunen, dietist primärvården Västra Gästrikland.

Källa: Livsmedelsverket

Fakta: Höstdagjämning

Höstdagjämningen är inte en dag, utan en ögonblicklig händelse. Den inträffar vid en bestämd tidpunkt, vid olika klockslag på skilda ställen på jorden beroende på i vilken tidszon man befinner sig. Den kan inträffa den 22 eller 23 september och innebär att dag och natt är ungefär lika långa.

Källa: Wikipedia