Personalbrist gjorde att ambulans fick ställas: "Ett under att vi inte tvingats ställa en ambulans tidigare"

– Vi har haft mycket korttidsvakanser ett tag och så kom det in två kortvarsel. Den här veckan har varit helt sjuk med jättemycket frånvaro. Tyvärr var vi tvungna att ställa en ambulans, men vi hade beredskap och hade pratat med SOS. Det flöt ändå på bra, men det är aldrig roligt att behöva ställa en ambulans, säger Peter Neuman, enhetschef vid ambulanssjukvården vid Sundsvalls sjukhus.

Det handlade om ett dagpass med ambulanspersonal som skulle ha jobbat mellan 7.30–17.00 på lördagen.

– Fast det är egentligen ett rent under att vi inte har tvingats ställa en ambulans tidigare, säger Peter Neuman.

Han berättar att han kontaktade SOS Alarm flera gånger.

– Det kändes som vi hade kontroll och hade en plan, säger Peter Neuman.

Han berättar att ibland åker en ambulans på en transport ner till Uppsala på en lördag och då är den borta ändå.

– SOS gör ett bra jobb att dirigera. Ibland drar de ner en bil från Härnösand till Sundsvall och vice versa för de flyttar ju resurser, säger Neuman.

Här i Västernorrland har vi tidigare klarat av det med full bemanning

Ambulanssjukvården i Sundsvall har även tidigare ställt en ambulans några timmar under en helgkväll. Enligt Peter Neuman ska det då ha handlat om en ambulans som fick ställas några timmar på grund av sjukdom under arbetspasset. Därefter fick man in personal mot slutet av passet efter några timmar.

Att ställa in en ambulans är ändå en ganska unik händelse för Region Västernorrland.

– I det här landstinget så händer det inte så ofta, men nationellt så gör man ibland om dygnsbilar till dagbilar. Här i Västernorrland har vi tidigare klarat av det med full bemanning, säger Peter Neuman.

Är det personalbrist som är orsaken?

– Det handlar om korttidsvakanser som vi inte har någon beredskap för. Alla bilar ska rulla, sen är det fint väder, folk är mätta på arbetspass och när det kommer in två snabba vakanser då blir det svårt, säger Peter Neuman.

Men det handlar även om brist på personal.

– Vi har också personalbrist och speciellt över sommaren. Det här gäller över hela sjukhuset, säger Neuman.

Hur ser det ut inför sommaren?

– Sommaren är känslig. Korttidsvakanser på sommaren är ännu mer känsligt. Det här gäller nog generellt för hela länet och det beror på den generella bristen på sjuksköterskor, säger Peter Neuman.

Den inställda ambulansen ska enligt Neuman inte ha orsakat några negativa konsekvenser som drabbat patienter i Västernorrland.