VM-premiären avklarad – det blev mjukstart på O'Learys: "Tror att den stora publiken kommer i helgen

Första mötena med kommunen ägde rum redan i mars. O'Learys sommar-tält har nu efter månader av förberedelser öppnat för att kunna ta emot VM-entusiaster.

– Vi lärde oss redan 2006 att folk vill att vi har öppet länge. Tältet kommer därför även att stå kvar under Dansbandsgalan och O-Ringen, säger Petra Granström.

Under torsdagen befinner sig personalen fortfarande i pyntningen och förberedelser. Intresset för första matchen är svagt och man väntar sig större tillströmning under helgen, och så klart inför Sveriges match mot Sydkorea under måndagen som kommer.

– För oss var det väntat att kvällen skulle bli lugn. Till måndag kommer allt att sitta uppe och då tror vi på mycket folk, säger Petra Granström.

I O'Learys sommartält kommer man kunna se alla matcher med undantag för midsommar. Även Framnäs Bar och Brasseri kommer att ha ett VM-tält för fotbollssugna supportar, det invigs under fredagens match när Portugal möter Spanien.

Matcherna en vecka framåt

Fredag 15 juni

Klockan 14.00, Egypten – Uruguay

Klockan 17.00, Marocko – Iran

Klockan 20.00, Portugal – Spanien

Lördag 16 juni

Klockan 12.00, Frankrike – Australien

Klockan 15.00, Argentina – Island

Klockan 18.00, Peru – Danmark

Klockan 21.00, Kroatien – Nigeria

Söndag 17 juni

Klockan 14.00, Costa Rica – Serbien

Klockan 17.00, Tyskland – Mexiko

Klockan 20.00, Brasilien – Schweiz

Måndag 18 juni

Klockan 14.00, Sverige – Sydkorea

Klockan 17.00, Belgien – Panama

Klockan 20.00, Tunisien, England

Tisdag 19 juni

Klockan 14.00, Colombia - Japan

Klockan 17.00, Polen – Senegal

Klockan 20.00, Ryssland - Egypten

Onsdag 20 juni

Klockan 14.00, Portugal – Marocko

Klockan 17.00, Uruguay – Saudiarabien

Klockan 20.00, Iran – Spanien

Torsdag 21 juni

Klockan 14.00, Danmark – Australien

Klockan 17.00, Frankrike – Peru

Klockan 20.00, Argentina – Kroatien