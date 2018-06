Trio of Joy sjunger ut sin glädje med stil

Programmet på Kom In den 20 juni var uppbyggt med 12 väl utvalda låtar för att sprida ljus, glädje och kärlek. Genast var publiken med. I den svängiga öppningslåten ”Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen”, som Kicki Danielsson sjöng för 20 år sedan i dansbandet ”Ole Ivars” visade sig Caroline och Robert Sedin och Ida Linné vara minst lika änglalika.

Ted Gärdestad har blivet helgonförklarad för sin musik tillsammans med sin bror Kenneth. Caroline sjöng så vackert, så vackert tillsammans med maken Robert ”För kärlekens skull” och ”Himlen är oskyldigt blå”.

Bob Dylans ”To make you feel my love”, ”För att jag älskar dig” kom sedan som en bekräftelse på hur stark kärleken är. Det finns inget starkare.

”Always on my mind” blev enda låten på engelska. Svårt att komma upp på de höjderna som Elvis Presley gjorde, men det har ingen annan heller lyckats med. Inte för inte som Elvis kallades för ”The King”, ouppnåelig.

Ur musicalen ”Livet är en schlager” av Jonas Gardell hade man plockat ut ”Annars var jag inte jag” (Peter Jöback), ”Aldrig skall jag sluta älska dig” (Helen Sjöholm), ”När jag faller” (Helen Sjöholm, Peter Jöback), ”Som skapta för varandra” (Helen Sjöholm, Peter Jöback). Trio of Joy avslutade med Tommy Körberg låtarna ”Fait Accompli” och ”Stad i ljus”. Robert Sedin har i det närmaste lika stark röst som sin store idol.

Trio of Joy var klara, men det var inte publiken som ville höra mer. I Sidensjö kyrka sjöng man ut julen med ”Counting Miracles” som ingår i Malena Ernmans album ”Decembertid”. Nu fick man sjunga in midsommar med detta extranummer. Mer fick vi inte höra av Trio of Joy, men de har lovat att komma tillbaka till hösten.

Trio of Joy kom till Kom In. De kommer tillbaka. Var så säkra att ni får höra mer av dessa skönsjungande Bjästabor som på ett stilfullt sätt bygger sin musik med glädje och mycket kärlek.

Kjell Larsson Näraskribent