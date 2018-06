Svenska kyrkan bjöd in Real Stompers

Real Stompers med ordförande Åke Collin trombon och kapellmästare Anders Bergquist piano har blivet jazzikoner i lilla Örnsköldsvik. Åke har genom åren samlat på sig massor med fakta och kuriosa, vilket på ett behagligt sätt för konserten framåt. Anders Bergquist lägger ned mycket tid på att skriva nya arrangemang. Så även om man hört signaturmelodin ”On the Sunny Side of the Street” ett otal gånger, så är det alltid någonting nytt som Anders stoppat in.

Åke Collin och Anders Bergquist skiner som ”sola i Karlstad” då de pratar om påläggskalvarna Fredrik Ljungdahl och Lukas Johansson vilka glatt anammar kamratskapen i sjumanna ensemblen.

Fredrik och Lukas får rejält med svängrum. Trumpetaren Lukas Johansson tar för sig mer och mer. Mest märks det då Lukas spelar Frank Sinatras ”My Way”. Det blir nog som Åke Collin sa. Det lär inte dröja så värst länge innan Lukas dyker upp i TV rutan.

Underbarnet Fredrik Ljungdahl har nog inte riktigt förstått vilken talang han är. Lika bra på klarinett som altsax. Glenn Millers ”Moonlight Serenade” låter så bra på klarinetten. Lika bra låter Arne ”Dompan” Domnérus ”The Midnight Sun Will Never Set” med altsaxen.

Gitarristen Ivar Eriksson står för sången. Ivar drog ned skratt och applåder i ”Ha din cykel låst” på melodin ”Honeysuckle Rose”. Kompet sköter basisten Erland Eriksson och trumvirvlaren Kenneth Nordwall om. Inga spektakulära utflykter i Domsjö, utan grundligt musikarbete för att få det att låta riktigt bra.

Att Real Stompers är populära framgick med all tydlighet då Åke Collin upptäckte att man låg illa till i tidplan och ville stryka två nummer. Vilda protester. Fullt program och ett bejublat extranummer med dixien ”Tiger Rag” gjorde att man drog över tiden med en halvtimme. Men vad gjorde det? När man gick hem fick var och en ge en gåva för att stödja kyrkans internationella arbete. Real Stompers hade gett sitt bidrag, så det var nöjda givmilda besökare som tågade ut från Domsjö kyrka.

Kjell Larsson Näraskribent