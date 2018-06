Real Stompers avslutar med gladjazz i Domsjö

Trumpetaren Lukas Johansson gjorde sin debut i Real Stompers på Parkskolan vid förra årets skolavslutning. Sedan dess har Lukas inte missat en spelning förrän nu. Det lär svida för Lukas att inte få spela på skolavslutningen, men redan dagen därpå är han tillbaka i bandet. Då skall Real Stompers vara med vid invigningen av Kvarteret Egypten.

Real Stompers har blivet ett begrepp för jazzälskare i Örnsköldsvik. Den 17 juni har man sista spelningen inför sommaren. i Domsjö kyrka kommer man på kvällen att spela sina mest populära jazzlåtar. Dit får man räkna “On the sunny side of the street” signatur melodin, ”Moonlight serenade” Fredrik Ljungdahl klarinett, ”Bei mir bist du schön” Ivar Eriksson sång och en visslande kör till “Colonel Bogey March” ur filmen ”Bron över floden Kwai”.

Vad Lukas Johansson hittar på kan man inte så noga veta, men det blir säkert Frank Sinatras 50 år gamla hit ”My Way” samt låtar som förknippas med Louis Armstrong. ”What a wonderfull world” och ”When the saints go marching in”. Passa på att komma till Domsjö kyrka så får ni en högtidsstund som gör en glad. För det är gladjazz som gjort Real Stompers till de ikoner de är.

Kjell Larsson

Näraskribent