Per-Gunnar gör ett nytt försök att cykla jorden runt: ”Det är allt annat än en charter-resa”

– Det kändes fruktansvärt att tvingas bryta och det var länge väldigt tungt även psykiskt, säger Per-Gunnar som är mitt uppe i förberedelserna.

Cykeln med packning är redo för avfärd och samtidigt som vi gör intervjun töms lägenheten. En procedur han gått igenom förut och som han hoppas undvika i alla fall de närmaste två åren. På måndag går flyget med destination Tadzjikistan.

– Jag har ju gjort bort det värsta nu och till och med lyckats få visum till Ryssland, Kina och Tadzjikistan, säger han leende.

Det var i just Tadzjikistan som Per-Gunnar mötte de svårigheter som tvingade honom att avbryta förra försöket efter att ha tillryggalagt tusen mil och tolv länder under fem månader. Genom Pamir, bergslandskapet i Centralasien som kommit att kallas "Världens tak", går Pamir Highway eller som den historiskt kallats - Sidenvägen. Mil efter mil av grusväg i torrt klimat.

– Jag har cyklat mycket grusväg men vägdammet där är så otroligt finkornigt att det går rakt ner i lungorna, jag fick en infektion i lungorna och kanske drabbades jag extra hårt då jag har astma sedan tidigare. När infektionen blev värre gick det inte att hålla ut längre, säger han.

Väl hemma i Sverige och efter avslutad behandling inledde Per-Gunnar sin träning inför ett andra försök omgående.

– Jag har gjort över 160 pass på Friskis och Svettis sedan i höstas, träningen hjälpte mig inte bara att återhämta mig fysisk utan blev också räddningen psykiskt efter nederlaget. Nu är jag starkare än någonsin.

När han nu tar upp resan där han slutade i Tadzjikistan har han inte gjort några större ändringar vad gäller taktik, färdväg eller utrustning. Den största skillnaden är att det nu återfinns en uppsättning andningsskydd i packningen.

– Jag var väl förberedd då och jag är väl förberedd nu men man kan aldrig helgardera sig, vad gäller färdvägen så är Sidenvägen egentligen det enda alternativet från Tadzjikistan till Kina och den måste jag övervinna.

Av Sidenvägen återstår i runda slängar 70 mil, hälften i Tadzjikistan och hälften i Kirgizistan, innan han når den kinesiska gränsen. 70 mil som alltså utspelar sig i Pamir, bergslandskapet i Centralasien som kommit att kallas "Världens tak".

– Man får verkligen nypa sig i armen flera gånger. Att få cykla omgiven av berg, på ena sidan 4500 meter höga och på andra 6000 meter höga, var verkligen helt otroligt.

Per-Gunnar är en minst sagt rutinerad cyklist och har de senaste 10–11 åren ägnat sin lediga tid åt att cykla, ett 20-tal länder har han redan hunnit beta av. Rutinen och träningen till trots erkänner han däremot att det såklart finns jobbiga stunder under varje resa.

– Självklart är det skitjobbigt vissa dagar med milslånga uppförsbackar eller motigt väder men de glömmer man fort.

Under sin långcykling samlar Per-Gunnar in pengar till förmån för organisationen "Save The Orangutans" och ett rehabcenter för orangutanger på Borneo. Genom att bli så kallad "km-donator" kan man teckna sig för att betala till exempel 10 eller 25 öre per cyklad kilometer till förmån för orangutangerna.

Per-Gunnar längtar efter att få sätta igång och kilometer ska han sannerligen lägga bakom sig.

– Det här är min dröm och jag hoppas på att få genomföra den tillslut, vem vet. Får jag andra tankar kanske jag blir borta ännu längre.