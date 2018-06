Övernatta gratis i Skulnäs – här sov svenskar på luffen under 30-talet

Kjell Vowles är en författare och frilansjournalist som valt att inrikta sig på klimat- och hållbarhetsfrågor och det var också på den vägen till de gratis stugorna öppnades för honom. Förra året gav han ut boken Stuglandet som han skapat tillsammans med fotografen Moa Karlberg.

– Jag kom på idén till boken genom att jag själv gillar att vara ute i naturen och att vandra. Det var genom det intresset som jag också insåg att det fanns ett väldigt stort antal stugor av den här typen, förklarar Kjell Vowles.

Tillsammans med fotografen Moa Karlberg begav han sig ut i Sverige för att besöka och fota dem.

– Totalt sov vi i ett 30-tal stugor under den tiden, fortsätter han.

Boken har fått stort genomslag. Kjell Vowles som själv inte flugit de senaste sex åren vill genom boken uppmuntra till klimatsmart turism.

– Jag hoppas att boken kan inspirera läsarna till ett nytt sätt att resa på, säger han.

Med stugorna kan du nämligen ge dig ut på äventyr i din egen kommun. Ibland med bil, men ofta genom att vandra en bit.

Vad har du för tips till läsaren som är sugen på att testa att sova i en sån här stuga en natt?

– Ta med sovsäck och i vissa fall liggunderlag. I stugorna finns i vissa fall bäddar och möjlighet att laga mat. Har man dessutom ett triangakök med sig klarar man det mesta, fortsätter Kjell Vowles.

I Västernorrland besökte de bland annat den gamla EW-stugan i Skulnäs som uppfördes av Hedvig och Erik Westman år 1931 för att ge husrum till den stora mängd svenskar gick på luffen under 1930- och 40-talen. Under de första tio åren besöktes stugan av 15 000 personer. Just EW-stugan i Skulnäs minns Kjell Vowles också lite extra väl.

– Det är en väldigt speciell stuga i sammanhanget med sin unika stil. Sen kanske jag inte skulle sova där alltför många nätter på grund av läget längs E4:an, men den är väl värd ett besök, förklarar Kjell Vowles.

Väggarna i stugans enda rum och kök är nämligen tapetserade med gamla färgglada filmaffischer från 1930-talet fram till början av 1960-talet. Detta beror på att en släkting var filmfantast och jobbade på Docksta bio.

I boken Stuglandet guidas man till över 200 stugor med fri övernattning. I Västernorrland ger han förslag på totalt 19 stycken.

Förutom EW.stugan i Skulnäs hittar du även stugor i Skuleskogens nationalpark inte långt därifrån eller i Meåforsen i Sollefteå kommun.

Här hittar du fler exempel på stugor i länet

Skuleskogens nationalpark Här finns totalt fem stycken stugor som förvaltas av Länsstyrelsen i Västernorrland. En stuga finns vid Tärnättholmarna, en andra heter Lillrutenstugan, en tredje Tärnättsundet, en fjärde Tärnättvattnet, och en femte Näskebodarna.

Meåforsen. Detta är den sista kvarvarande forssträckan i Faxälven som inte är utbyggd för vattenkraft. Även denna förvaltas av Länsstyrelsen i Västernorrland. Här nordväst om Sollefteå ligger en stuga med plats för åtta personer.

Fjärdbotten och Lidenipan. Vid Fjärdbotten fäbovall finns tre stugor som är öppna för övernattning och dessa hittar man vid höga kusten-ledens andra etapps slut. Toppstugan Lidenipan ligger längs Höga kusten-ledens tredje etapp. Stugorna förvaltas av Lövviks respektive Östbygdens byförening.

I Västernorrlands län finns stugor vid totalt 19 olika platser. Tänk på att behandla dem väl och lämna dem i gott skick om ni väljer att använda dem.

Källor: Stuglandet samt Länsstyrelsen i Västernorrland