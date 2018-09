Ö-viksfotografen Zandra Högberg utvald att ställa ut på Fotografiska: "Jag skuttade runt av glädje i en hel dag"

Tävlingen har funnits sedan tidigare men hette då Höstsalong. I år är namnet ändrats till Fotografiska Talent 2018, och syftet med tävlingen är att främja svenskt fotografi. Fotona skickades anonymt varefter en namnkunnig jury gått igenom materialet för att välja ut de 20 representanterna.

– I år förlängdes väntetiden på grund av den höga kvalitén på foton som skickats in. Jag var så nervös att min man Joel fick kolla mailen åt mig, säger Zandra Högberg.

Sedan 2011 har Zandra Högberg bott i New York. Hon flyttade dit efter gymnasiet för att satsa på fotografi. Där började hon på ett college med fotoinriktning, och från den bytte hon sedan till The School of Visual Arts.

Sedan hon tog examen i maj förra året har hon gjort ett så kallat Optional Practical Training year som gav henne en möjlighet att stanna ett år och jobba lagligt när det ger visum till att arbeta. Under den här tiden har hon fokuserat på att arbeta fram ett stark portfolio. Nu är både hon och hennes man hemma i Örnsköldsvik igen.

– Att det här händer ger mig nytändning för att fortsätta på det som jag har jobbat upp under mina år i staterna, fortsätter Zandra Högberg.

Tyvärr blir hon och hennes man antagligen inte långvariga. De har blicken ut i Europa.

– Vi tittar mot Paris, Berlin eller kanske någonstans i Italien. Vi undersöker alternativen nu och har inte bestämt oss till hundra procent ännu, förklarar Zandra Högberg.

– Jag tror att det jobb jag gör kräver en större kontext. Det finns fler möjligheter för mig till exempel i Paris, fortsätter hon.

Hennes foton är, trots de många åren i New York och intresset för, tagna här i Örnsköldsvik.

– Jag tycker att jag tagit starka bilder i New York också, men jag inspireras så mycket av ljuset och mörkret som finns här i norr. Kontrasterna väcker många känslor i mig.

Spåren av uppväxten i staden och norra Sverige sitter kvar.

– Det finns en väldigt vacker mystik här som jag inte sett någon annanstans, fortsätter hon.

Och drömmen om Fotografiska, den har funnits sedan länge.

– Redan när jag studerade i USA pratade mina lärare om Fotografiska som en fantastisk utställningslokal, så de blev verkligen eld och lågor när jag berättade för dem att jag nu skulle visa mina foton där.

Men framför allt var det viktigt på ett personligt plan.

– Jag skuttade runt av glädje en hel dag när jag fick veta och firade sedan med champagne.

Nu närmast ska hon åka ner till Stockholm för att förbereda sina foton inför utställningen. Längre fram kommer hon och de andra även få besked om deras foton även kommer att visas i London eller New York.

– Då kommer vi i så fall att blandas med fotografer från respektive länder, fortsätter hon.

Sen väntar Paris.

– Jag och min man ska åka dit för att se hur det känns.

