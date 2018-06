Nu öppnar Örnsköldsviks största krog – ägaren: ”Vi har fullbokat”

Under veckan har ägarna till Pinchos i Örnsköldsvik slitit för att hinna få allt klart till öppningen av restaurangen under fredagen. Klockan 14.00 invigs tapasstället som numer är Örnsköldsviks största krog med sina 240 platser och premiären är i gång.

– Vi har fullbokat och som det ser ut nu kommer det vara fullt av gäster från start tills att vi stänger klockan 23.00. Och vi ska försöka ta hand om alla som kommer så gott vi kan, säger Hamed Mirzaali.

Bokningssystemet öppnades under måndagen klockan 17.00 och redan under de tre första timmarna hade över 1 000 bokningar trillat in. När ett dygn gått var man uppe i ungefär 2 400 bokningar.

– Det har gått jättebra hittills, peppar peppar ta i trä. Just nu har vi bokningar ända fram i augusti, och det kan vara längre än så också, berättar Mirzaali.

Han säger att de under veckan hållit på att ställa in belysningen i lokalen och sett till så att varje zon har rätt ljus.

– Vi har varit där länge om dagarna, och vi försöker få det så bra som möjligt, fortsätter han.

Mirzaali berättar att det känns roligt att nu köra igång med restaurangen, och att det till stor del beror på bemötandet de fått av boende i staden.

– Vi har fått jättebra respons och vi är så glada för det, säger Hamed Mirzaali.