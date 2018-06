Boende i närheten har ringt in och varit oroade över att det brinner okontrollerat i Junsele. Brandrök har synts från de närliggande byarna.

– Det är flertalet människor som ringt in till oss under dagen. SCA har en så kallad naturvårdsbränning och ett stort manskap som hanterar den. De bränner av ungefär 43 hektar som förväntas pågå under ett dygn, säger Hans Vikström vid räddningstjänsten för Örnsköldsvik.

Naturvårdsbränningen kontrolleras av en helikopter enligt räddningstjänsten.