Ministerbesök på Musikmakarna i Ö-vik: "Framgångarna är extremt viktiga för bilden av Sverige"

Under pågående valturné besökte Ann Linde(S), EU- och handelsminister, Örnsköldsvik under fredagen. Tillsammans med partikollegorna Per Nylén, Elvy Söderström och Kristoffer Parkman fick ministern en rundtur på Sekab, Rise Processum och sist men inte minst – Musikmakarna.

– Ingen hade trott att det skulle gå att ha en låtskrivarutbildning här i Ö-vik, men det var mitt krav att den skulle vara här annars fick det vara, berättar Ulla Sjöström, rektor och grundare på Musikmakarna när hon tar emot gruppen i lokalerna på Sjögatan.

Musikmakarna firar 20 år som utbildning 2018 och har under dessa år skördat många framgångar. Många är de låtskrivare och producenter som efter tiden på skolan gjort sig ett namn i musikbranschen.

– De här musikframgångarna som ni är delaktiga i är extremt viktiga för Sverige, säger Ann Linde när hon träffar andraårseleverna Hilda Stenmaln och Gustav Gällhagen under rundturen i Musikmakarnas lokaler.

Bland allmänheten är Musikmakarnas utbildning och deras elever fortfarande relativt okända, men inte deras låtar. Måns Zelmerlöws "Hero", Zara Larssons "Lush Life" och The Chainsmokers "Don't let me down" är bara några exempel på succélåtar där före detta musikmakarna-elever varit med att skapa.

– Det handlar ju inte bara om att få ser hur man gör en melodifestivallåt utan man ser även hur framgångarna i de kreativa näringarna är extremt viktiga för bilden av Sverige. Finns en positiv bild av Sverige vill företag investera, menar Linde.

Vad betyder musik för dig?

– Jag lyssnar alltid på musik, non stop, hela tiden! Jag har alltid varit otroligt musikintresserad och blandar både ny och äldre musik som Joni Mitchell och så vidare. Jag hade faktiskt valrörelsepaus igår och såg Dan Hylander Raj Montana band. Det kan man tro är nostalgiskt men musikerna där är helt fantastiska– det är inget trött coverband det där inte.

Vad är dina intryck efter din dag i Örnsköldsvik?

– Det är väldigt framtidsinriktat! Det finns en framtidsanda här som jag tycker få för lite uppmärksamhet. Exempelvis har jag fått se ett mycket bra exempel på samarbete mellan näringsliv, samhälle och akademi på Processum. Deras produkter är ju likt Sekabs en del av framtidsutvecklingen som behövs för att få ett fossilfritt samhälle. Jag är imponerad av mycket av det jag har sett.