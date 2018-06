Lukas och Anders Duo spelade på midsommar i ett kylslaget Gideå

Förmodligen var det första gången Duke Ellingtons ”Satin Doll” spelades utomhus under regntunga skyar inför en förväntansfull publik som applåderade med paraplyer i händerna.

Nåväl vädret blev lite bättre vilket kanske berodde på att duon spelade Louis Armstrongs ”What a wonderfull world” och ”On the sunny side of the street” för att framkalla lite sol.

In kom så lektanterna, prästen Cecilia Nelin och diakonissan Eleonor Gidlund. De ville ha lite allsång vilket duon glatt ställde upp på. Rönnerdal han skuttade med sina lurviga ben i Sjösala vals. Den vackra sommarpsalmen ”Den blomstertid nu kommer” blev ännu vackrare med Lukas trumpet.

Så fick alla barnen kliva upp på scen och sjunga Idas sommarvisa till föräldrarnas, morfars och farfars stora förtjusning. Alla har vi väl drömt om kärleksbrev i sanden och en brasiliansk bossa nova på Copacabana. ”Love Letters in the sand” och ”The girl from Ipanema” blev det sista som duon spelade innan det var dags att hissa majstången och börja dansa runt den. Anders Bergquist skötte om musiken till ”Små grodorna är lustiga att se”.

Beundransvärt att se Cecilia och Eleonore få med så många glada Gideåbor runt stången vid Gideå Hembygdsgård, men så hade man förstås bestämt att något dåligt väder finns rakt inte på kartan, då det är midsommarafton.

Kjell LarssonNäraskribent