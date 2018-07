Kultursommar på Ödbergska Gården

Besökare från stadens närområde strömmar till för att löva midsommarstången och under sång resa den med gemensamma krafter. Nationalsången ger en högtidlig prägel över gemensamheten innan alla i år, på grund av vädret sökte sig in för att sjunga in sommaren under ledning av dragspelsnestorn Lennart Jonsson, som snart är inne på sitt nittionde varv runt solen. Imponerande och härligt.

Midsommardagen kallade Örnsköldsviks församling till Gudstjänst på Ödbergska gården. Detta också en gammal tradition från kyrkoherde Widmarks tider. I år var det prästen Jan Grimell, som tillsammans med Jonas Nyström, assisterade av kyrkvärden Laila Gottås och John Bylin, som svarade för sommarens budskap i psalmsång ord och ton. Kvartetten avtackades med boken om stadens "byggmästare" Johan Ödberg.

Med midsommarhelgen och med sann hembygdsentusiasm var sommaren, som tjuvstartade redan i Maj, för, tjugonde gången invigd och välkomnad i stadens sommarhage kvarteret Åkern 7, där Ödbergska gården ligger.

Göte Nordmar Näraskribent