Krönika av Kurt-Göran Öberg: "Hjärnsläpp"

En vuxen människas hjärna innehåller 86 miljarder nervceller samt ungefär lika många stödjeceller och väger omkring 1,0-1,5 kilogram. Det är i detta fantastiska organ som vi begåvats med, vilket råkar ut för våra klassiska hjärnsläpp.

Det händer ofta att vi ”tiltar” och att hjärnsläppet förorsakar ”error”. Inte minst i trafiken. Statistik kan ju bortförklara det mesta, och visst gör myndigheterna allt för att trolla bort den usla vägstandarden som är en stor bov i olycksstatistiken, men den mänskliga faktorn som av en eller annan anledning fått hjärnsläpp, kan inte bortförklaras. Om hjärnsläppet och den bristande koncentrationen kan skyllas på vår vackra natur, eller en tappad cigarett, griniga ungar, eller mobiltelefonens sökande signal framgår inte i dödssiffrornas redovisning. Den största boven i dramat, hastigheten, tystas ner i debatten! Det kan möjligen bero på att bilbranschens innovatörer drabbats av kolossala hjärnsläpp, vilket förtränger det faktum att deras ”skapelser” bidrar till statistiken jag nyss hänvisade till. De bygger in massor av psykologisk säkerhet i moderna karosser. Samtidigt ökas motoreffekten, vilket förtar det säkerhetsmässiga då förarna av dessa kraftpaket nonchalerar det vetenskapliga faktum, att få överlever en frontalkrock över sjuttio kilometer!

Andra varianter av hjärnsläpp drabbar bland annat steroidstinna gentlemän som fått ”litet” för mycket under skinnpajen. Varje veckoslut sammanfattas i ortspress om hur fylleslagsmål resulterat i utslagna tänder och skador som tvingar offer till åtta veckors sörplande soppor mellan fixerade käkar. Gärningsmännen förbannar säkert sina hjärnsläpp efter åtal, rättegångar, domar och skadeståndsförelägganden.

Hjärnsläpp infinner sig plötsligt och ovälkommet! För mig har det förmågan att dyka upp när jag befinner mig i livsmedelsaffären. Det finns ju papper och penna, men ofta improviserar jag mina inköp. Väl hemma igen upptäcker jag ofta att det som glömts, var just den vara som jag memorerat mest innan jag steg in i affären! Bör nog skriva ner inköpen på en minneslapp, men då gäller det att ta med den till butiken.

Att begreppen ”error”, ”tilt” tillsammans med hjärnsläpp får större betydelse i framtiden, besannas av att våra tekniska prylar blir allt med avancerade! Ta en enkel sak som våra klockor, förr fanns tre visare – punkt slut! Men de moderna uren har blivit små armbandsdatorer, som talar om för oss hur ”illa” kroppen mår. Datauret ger bäraren uppgifter som får hen att slaviskt lita på sin suveräna ”kroppsdator”!

Att ständigt vara på jakt efter ännu bättre resultat får många att ”springa in i väggen”! Har hen (av misstag) lyckats pillra in en alarmsignal klockan 03.25, då är nattsömnen ständigt förlorad? Kroppen blir så att säga programmerad att vakna upp till det höga pipet exakt 03.25. Har vederbörande med någon tekniknörds hjälp, lyckats plocka bort larmet, är det tji att somna in, för man måste ju kolla om det verkligen har lyckats! Tala om hjärnsläpp!

Kurt-Göran Öberg Näraskribent