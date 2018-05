Kraftig brand med halvmeter höga lågor vid järnvägen i Gottne – släckning har pågått hela natten

Larmet kom in till räddningstjänsten vid 15.40 på tisdagen.

Räddningstjänsten kom fram vid 16.30-tiden och då brann det med en halvmeters höga lågor på båda sidor av järnvägen och längs väg 1033.

– Vi jobbar på för fullt, det sprider sig snabbt i vinden, säger Victor Kvamme på räddningstjänsten i Örnsköldsvik.

På grund av branden var det ett tågstopp på sträckan, men vid 18.15-tiden hävdes tågstoppet. Tågtrafiken får dock bara köras i krypfart längst sträckan.

Räddningstjänsten beräknar att de kan bli kvar och arbeta hela natten med branden.

– Det ser ut som att det kommer bli en långkörare. Vi är ungefär tio man som jobbar och som kommer jobba under natten. Det är en så pass stor yta, säger Victor Kvamme.

Från utgångsläget spred sig branden med ungefär 200 meter och brann på en sträcka på 400 meter på båda sidor om järnvägen under kvällen.

– Det är extremt torrt och marken och det blåser kraftigt. Vi håller på att släcka ner och försöker blötlägga marken så den inte sprider sig ytterligare.

Vid 07.30-tiden på onsdagsmorgonen var räddningstjänsten fortfarande på plats med nio brandmän och beräknar att var kvar under onsdagen.

– Vi ringade in branden under kvällen och det är inte någon risk för spridning. Under natten har vi försökt släcka på djupet då det fortfarande är glöd lite här och var. Vi får se hur det torkar upp under dagen då värmen stiger, säger Victor Kvamme.

Texten uppdateras.

Kartan visar ungefärlig position.