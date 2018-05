Klas Norberg kom, sågs och segrade

Klas äger från första stund medlemsmötet, som ser en späd liten kille röra sig fram och tillbaka på scen. Att det finns liv i den späda kroppen förstod publiken från första stund då Klas inledde med att spela Ruben Nilsons ”Den odödlige hästen”. Applåderna måste ha värmt Klas, som fortsatte att gasa på med Elvis Presleys ”Trying to get to you”. Publiken var såld redan efter två nummer.

Julius Caesar myntade de berömda orden ”Veni,vidi, vice”, efter att ha vunnit på slagfältet. Lika laddat var det på Gnistan. Klas Norberg från söder om skogen kom, sågs och segrade. Den mångsidige underhållaren liknar mycket Björn Skifs i sina rörelser. Klas som är skolad operasångare har ett röstomfång som han får full användning av då han sjunger Elvis, som i låt nummer två ”Trying to get you”. Elvis låtar är basen för underhållningen, men det blandas upp med svenska låtar där jag fastnade speciellt för Fred Åkerströms ”Luffaren”.

Det måste givetvis vara en dos av det svenskaste vi har, Evert Taube innan vi hamnar på burleska Cornelis visor. Incestvisan lämnade ingen oberörd. Allt behöver inte vara så dystert som det kan te sig. Sonen i visan fick reda på av sin far att alla vackra flickor som han var förälskade i var han pappa till. Allt fick ett lyckligt slut då mamman sa att hans far var en riktig horbock, men att han i alla fall inte var far till sin son, så det var bara att välja vilken som helst av kärlekarna.

Klas hann också med att göra narr av landstinget. Klas fick 2015 Landstingets Kulturstipendium vilket kändes som något stort tills Klas insåg att ingen längre litar på landstingets omdöme, så det var bara att försöka tysta ned det hela.

Avslutningen blev magnifik. Paradnumret ”It’s now or never” innehöll det mesta. Stort röstomfång, folklig rundvandring vid borden avslutas med att Klas står uppe på ett av borden och håller tonen så länge att det aldrig håller på att ta slut innan det blir ”O Sole Mio” och Klas hoppar ned på golvet. Stående ovationer och krav på extra nummer på extra nummer. Det fick bli Jussi Björlings ”Till Havs”. Sedan bestämde sig Klas att det fick räcka med den jättekorta versionen av ”Hönan Agda”. Publiken hade fått sitt. Nu fick det räcka. Räcka till nästa uppträdande i Örnsköldsvik.

Kjell Larsson Näraskribent