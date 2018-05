Jazzens framtid dubbelt upp på Brux – Lars Strand fick stipendium

Den kvällen höll aldrig på att ta slut. Konserten blev dubbelt så lång som planerat, eftersom den fulltaliga publiken aldrig fick nog.

På plats fanns Lukas Johansson, 19 år som blåst sig hela vägen in i landslaget. Hyllas den som hyllas bör tycker Lukas och spelade ”There will never be another you” med sin trumpetlärare på Nolaskolan, Kenneth ”Generalen” Grönfeldt.

Lukas Johansson fick i fjol ta emot Perdido stipendiet. I år var det Lukas tur att dela ut det till Örnsköldsviks Barn- & Ungdomsjazzförenings ordförande Lars Strand.

Kjell Larsson Näraskribent