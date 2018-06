Id-kapningar ökar kraftigt i länet: "En oroväckande utveckling"

Under sommaren reser flera bort under semestern och då ökar risken för ID-kapningar, det visar en undersökning av Svensk Adressändring och Novus. Att be sina grannar om att se efter post och bostad räcker inte.

– ID-kapningar är ett brott som ökar kraftigt och att någon tar hand om din post skyddar dig inte mot det, säger Dick Malmlund säkerhetsexpert för Svensk Adressändring i ett pressmeddelande.

Enligt Dick Malmlund är det viktigt att öppna posten i tid för att upptäcka olovliga inköp vilket sällan en "postvakt" gör.

– Oftast vill man inte att svärmor eller grannen öppnar ens post, och läser du inte din post kommer du inte upptäcka om någon till exempel gjort inköp i ditt namn. Att du blivit ID-kapad upptäcker du istället långt senare när du kommer hem och öppnar posten, säger han.

Ytterligare en risk är att posten blir liggande i brevlådan i flera dagar – en guldgruva för bedragare som utför ID-kapningar.

– Identitetsintrång har haft en oroväckande utveckling de senaste åren och bedragarna blir allt mer uppfinningsrika. Det är därför viktigt att öka kännedomen om dessa brott och hur man skyddar sig. Tillgång till posten är en viktig del i att genomföra bedrägeriet, säger Carin Andersson vd på Svensk Adressändring.

Säkerhetsexperten tipsar inför sommarsemestern:

1. Spärra din postadress.

2. Eftersänd post – det är viktigt att ha uppsikt över posten, även när man är på semester. Ett enkelt sätt är att beställa tillfällig eftersändning till lantstället.

3. Postvakt – om man tar hjälp av någon att hämta in posten se då till att det görs regelbundet och att personen ifråga öppnar posten så att eventuella bedrägerier upptäcks i tid.

Om undersökningen: Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Svensk Adressändring. Totalt har 1 018 intervjuer genomförts under perioden 3-9 maj 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Kompletterande intervjuer har genomförts för regionerna Småland (30 extra intervjuer) och öarna samt Norrland (11 extra intervjuer) under perioden 5-8 juni 2018.