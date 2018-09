Festgudstjänst i Centrumkyrkan Husum

LÄSARTEXT

Centrumkyrkan i Husum har under några månader genomgått en större renovering. Under denna tid har Gudstjänsterna, till största del, hållits i EFS-kyrkan. Vid invigning av den renoverade kyrkan bjöds det in till mingel och det serverades dryck och godis. Stefan Rönnquist hälsade välkommen till en fullsatt kyrka.