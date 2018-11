Ewa Bylin fyllde församlingshemmet med gladjazz

Efter att Anna-Lena Wahlberg hälsat välkommen släpptes gladjazztrion fram. Ewa Bylin inledde med ”All of me” och ”I can’t give you anything but love” innan det var dags för ”Georgia”, som den första Hoagy Charmichel låten. Kort därefter kom ”The Nearness of You”. Norah Jones ande svävade över Församlingshemmet då Anders Bergquist ackompanjerade Ewa Bylin. Närmare än så går det nog inte att komma Norah Jones.

Därefter blev det både ”bossigt” och ”svängigt”. Nämligen bossanovan ”The man I love” och Ray Charles swing ”Hallelujah I love her so”.

På ett café serveras kaffe och då höll musikerna upp en halvtimme för trivsamt prat vid borden till gott fika, som Anna Lena Wahlbergs stab stod för.

Publiken bjöds på en resa till månen, då Ewa Bylin sjöng den svenska versionen av ”Destination moon”. Som tur var blev den tur och retur, så att man kom ned på jorden igen.

”What a Wonderfull World” att bli jazzfrälst på Församlingshemmet, för visst måste Kenneth Nordwall, Anders Bergquist och Ewa Bylin under sina 60 minuter frälst några tveksamma själar.

Kjell Larsson

Näraskribent