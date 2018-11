Ett år med trumpetaren Lukas Johansson – nu behöver han inte hjälp att få spelningar längre

Vid allhelgonahelgen spelade då Real Stompers på Thuleteatern. Lennart Hägerström, som var ordförande för PRO Örnsköldsvik rekommenderade bandet, vilket gjorde att jag köpte en biljett. Något som jag i dag kan tacka min lyckliga stjärna för. Efter spelningen gick jag fram till bandmedlemmarna och började prata.

Den som grep mig mest var Lukas Johansson, yngst i bandet. Vilken glöd han visade. Lukas hade imponerat på mig och nu ville han att jag skulle hjälpa honom att hitta spelningar.

Givetvis tänkte jag då på Gullängets kyrka. Jag lyckades lotsa in Lukas ihop med kantor Lina Sundqvist. De gjorde succé vid ett musikcafé i slutet av april. Sedan har det rullat på med flera spelningar i kyrkan för Lukas.

På ettårsdagen spelade Lina och Lukas under gudstjänsten i Gullängets kyrka. Det var dubbelt så mycket folk som vanligt. Lukas Johansson har skapat sig ett namn. Lukas behöver inte längre hjälp för att få spelningar.

”Vad månde bliva” skrev jag i min första artikel i ÖA om Lukas. Jo, det har blivit en hel del. Gladjazz på Bjästagården. En härlig musikalisk upplevelse i Nätra kyrka före jul. Svängig lördagsjazz på Thule i januari. Lukas och Berka gjorde debut på spelmansstämman. Publiken var med på noterna då Lukas och Berka spelade på Kom In i mars. Lukas och Berka bjöd OKs årsmöte på gladjazz. Lukas spelade My Way för Olga Back. Blåsorkestern kom med våren till torget på sista april. Gladjazz vid första maj firandet på Nola. Musik och bön i vacker morgonstund (19/5). Kyrkan i Domsjö bjöd in Real Stompers (17/6). Lukas och Anders spelade på midsommar i ett kylslaget Gideå. Vacker musik i Gullängets kyrka av Lukas och Lina (29/7). Lukas och Lina bjöd på vacker sommarmusik i EFS kyrkan (16/8).

Dagen därpå lämnade Lukas Ö-vik för musikstudier. Nu har Lukas haft höstlov för att sedan komma hem igen lagom till jul. Lukas är bokad i Nätra kyrka på julafton och Grundsunda kyrka på nyårsdagen. Det är klart att jag åker dit vägarna bär då Lukas spelar hemmavid under jullovet.

Kjell Larsson

Näraskribent