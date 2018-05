Butikschefen om nattens smash and grab-kupp i Ö-vik: "Tror att de blev lite överraskade"

Det blev ett abrupt uppvaknande för Emma Bylin natten mot måndagen.

– Kvart över två ringde polisen och berättade vad som hade hänt. Det är klart att det känns tråkigt, säger hon.

När Emma Bylin och kollegorna kom till jobbet på morgonen var det fullt pådrag med tekniker från polisen och hundar.

– Det var först efter klockan 12, som vi fick komma in på lagret, säger Emma Bylin.

Trots det nattliga besöket av de objudna gästerna är butikschefen lugn och samlad när hon avslöjar att tjuvarna knappast kan vara nöjda med vad de fick med sig.

– Det verkar ha varit ett välplanerat tillvägagångssätt. Med en traktor körde de först igenom en vägbom och sedan rakt in i dörren med traktorns gafflar först. Trots balkar på insidan fick de upp dörren. Det verkar som att de har rört om med gafflarna.

– Men jag tror att de blev lite överraskade, eftersom det stod en bil alldeles innanför dörren, säger Emma Bylin.

Enligt uppgift ska traktorn ha anmälts stulen på måndagsmorgonen. Även fyra soptunnar, som härstammade från intilliggande Kanotcentralen, fanns kvar utanför. Förmodligen skulle de användas för att fyllas med stöldgods.

Emma Bylin berättar att det var lite olika klädesplagg, som man vid en första koll kunde konstatera bland det som saknades.

– Det är inga stora volymer de har kommit över, lite sommarkläder av blandade märken, som packades upp i fredags. De har inte tagit sig in i butiken.

– Nu återstår bara för oss att räkna och kolla fullt ut vad som har försvunnit – och se till att vi kan bomma igen dörren som blev förstörd.

Det är inte första gången Naturkompaniet utsätts för en smash and grab-kupp. Vid både entrésidan av byggnaden, plus på samma ställe som nu, har tjuvar tidigare tagit sig in med varierande resultat som följd.