BILDEXTRA: Hägges startade med en travvinst – så byggde kusinerna upp bageriet

Det hela börjar året 1956 då de två kusinerna Thage och Torsten Häggström vinner 750 kronor på travet. Den i dag ganska modesta vinsten blev sen grundplåten till ett litet bageri i Domsjö, nära dåvarande Modo pappersbruk. Thorsten tog fram recepten och Thage, som hade talang för försäljning, arbetade med marknadsföringen.

Första bakverket var sockerskorpor, som de kördes ut till butikerna runt Örnsköldsvik. Försäljningen gick bra och snart bakades även mandelkubb, artillerikaka och tv-tårta. Redan två år efter starten omsatte Hägges en miljon kronor och sortimentet omfattade cirka 60 produkter.

I början av 60-talet tog Hägges fram en ny förpackning som blev en revolution i branschen. Kakorna lades på en plastbricka överdragen med cellofan i guld och lila. De snygga påsarna ökade försäljningen och succén var ett faktum.

1970 investerade Hägges i ett nytt, modernt bageri med produktion på löpande band på nuvarande plats längs E4 i Själevad. Anläggningen var då ett av Europas modernaste bagerier med tre produktionslinjer och kom att byggas ut flera gånger.

Under åren har Hägges bageri kommit att bli vida känt även utanför kommungränsen och många har haft bakverken från Ö-vik på sitt fikabord. Hägges kända ”dammsugare” har tidvis även återfunnits hos såväl möbeljätten Ikea som på vissa flygbolags inrikesflygningar.– Varumärket Hägges är starkt förknippat med Örnsköldsvik. Vi har jättemånga duktiga företag på orten som är kända i Sverige och ute i världen för det de gör. Men de är inte så starkt förknippade med Örnsköldsvik på det sättet som Hägges och exempelvis Fjällräven och Hägglunds är. Just Hägges har ju också funnits så länge, säger kommunalrådet Per Nyhlén (S).

I mitten av 70-talet bestämde sig kusinerna Häggström för att sälja sitt livsverk till Glacebolaget AB. Efter två år, 1979, var Hägges till salu igen och köptes då upp av Pågen i Malmö. De behöll företaget ända fram till år 2000, då Pågens dåvarande styrelseordförande Erik Ekegren lämnade företaget och tog över ägandet i Hägges Finbageri AB. Från år 2010 och fram till nu har Hägges ägts av Switsbake.

34 anställda berörs av nedläggningen av det anrika bageriet.

Källa: Hagges.se