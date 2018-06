Nödsamtalen ökar drastiskt när västernorrlänningarna firar midsommar

I helgen kommer midsommarfiranden att äga rum på platser runt om i landet. Sol och bad. Blomsterkransar och dans. Och kanske sill och nubbe?

Sommarvädret och den höga alkoholkonsumtionen är några av de bidragande orsakerna till att antalet nödsamtal till SOS ökar kraftigt under midsommarnatten.

– Vid midsommar finns flera faktorer som ökar risken för akuta händelser. Många reser långa sträckor, dricker mer alkohol än vanligt, badar eller är på sjön. Dessutom har vi de traditionella faktorerna som ökar 112-samtalen; lön och möjligen vackert väder, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Förra året ringdes 1420 fler nödsamtal än under en vanlig fredagsnatt, vilket innebär en ökning med 27 procent. I Västernorrlands län fick SOS in 182 samtal under midsommarnatten förra året. En vanlig fredagsnatt brukar de få in omkring 130 samtal.

– En sådan här helg är det extra viktigt att ta ansvar för sig själv och andra. Att hålla uppsikt över den som badar, använda flytväst på sjön och att ta extra god tid på sig på vägarna kan rädda både ditt och andras liv. Om olyckan är framme är hjälpen bara ett samtal bort – vem du än är, var du än befinner dig. Vi arbetar intensivt den här helgen och all övrig tid för att bidra till ett tryggare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

Så ser statistiken ut i alla Sveriges län:

Vanlig fredagsnatt 2017/Midsommarnatten 2017

► Blekinge län: 74/95

► Dalarnas län: 149/204

► Gotlands län: 24/37

► Gävleborgs län: 151/245

► Hallands län: 145/204

► Jämtlands län: 65/79

► Jönköpings län: 169/198

► Kalmar län: 120/197

► Kronobergs län´: 99/124

► Norrbottens län: 138/182

► Skåne län: 661/737

► Stockholms län: 1 293/1 462

► Södermanlands län: 158/212

► Uppsala län: 151/213

► Värmlands län: 139/213

► Västerbottens län: 121/189

► Västernorrlands län: 134/182

► Västmanlands län: 154/207

► Västra Götalands län: 902/1 187

► Örebro län: 157/195

► Östergötlands län: 238/279

► Övrigt: 92/108

Totalt i hela Sverige: 5 329/6 749