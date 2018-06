Modo- och Timråtalangerna NHL-draftades inte i första rundan

Årets NHL-draft gick av stapeln i Dallas under natten mot lördagen. Västernorrlands lovande framtidslöften, Timrås Jacob Olofsson och Filip Hållander och Modos Lukas Wernblom, fick således fira midsommar på läktaren i väntan på att eventuellt bli tingade av klubbarna inför framtida spel i NHL. Men ingen av de unga talangerna blev valda under draftens första runda.

Jacob Olofsson fick sitt genombrott i Timrå under den gångna säsongen, vann Guldgallret och utsågs till Hockeyallsvenskans främsta junior. Även Timrås Filip Hållander har en spirande säsong bakom sig och Modos Lukas Wernblom förlängde nyligen sitt kontrakt med klubben ytterligare en säsong. Draften genomförs under två dagar genom sju ronder i Dallas och talangerna väntas bli tingade i någon av kommande rundor som genomförs under lördagen.

Den svenska talangen och Frölundaspelaren Rasmus Dahlin blev historisk och gick som etta i första ronden efter att ha tingats av Buffalo Sabres. Han blev därmed andra svensk att draftas som första spelare, sedan Mats Sundin valdes som etta av Quebec Nordique 1989.