Yvonne om Råstångsstugans förödelse: "Jag grät inombords"

Strax före halv åtta på lördagskvällen larmades SOS om en terrängbrand i Klockestrand, Kramfors. Det visade sig vara stugan på Råstångsberget som fattat eld.

Den stuga Yvonne Lindvåg Sjödin en gång i tiden varit med och upprättade i Sandö IF:s ägo.

– Det var en riktig timmerstuga, min man och mina söner var med och byggde den och jag var ordförande i Sandö IF på den tiden. Vi var på möte med Kramfors kommun där vi fick söka bidrag på upp till 25 000 kronor och då sa vi att vi skulle få till en stuga, eftersom det är så mycket skotrar, folk som promenerar och orienteringssällskap och allt möjligt som vistas på berget, säger hon.

Stugan byggdes under åren 2006–2007 och har varit ett uppskattat utflyktsmål för människor från alla världens hörn.

– Det var varit besökare från Vietnam, Tyskland, USA, Asien, Holland och alla möjliga människor och åldrar. Det jag tänker på som känns mest sorgligt är gästböckerna där alla dessa människor skrivit i, säger Yvonne.

Trots att stugan stått öppen för allmänheten i tolv år har den aldrig drabbats av vandalisering, berättar Yvonne.

– Det är faktiskt helt fantastiskt att ingen har förstört någonting under alla dessa år. Inte ens ett cigarettmärke på bordet. Vi hade så gamla fina möbler som Eva-Marie Wedin, styrelseledamot i Sandö IF, hade skänkt och vi köpte in en ny braskamin som fick stå oförstörd, säger Yvonne.

Strax före klockan 20.30 på lördagskvällen berättade räddningstjänstens inre befäl, Fredrik Östlund, att stugan inte gick att rädda och vid 21-tiden var stugan helt nedbrunnen och elden släckt.

– Min son och hustru med barn var här och tittade på tv i går kväll när hennes svägerska ringde till henne och min son och undrade om det brann i Råstångsstugan. Vi visste inget men åkte då till Sandö för att se om det var där och då såg vi ju därifrån att det var den som stod i lågor. Men då var ju räddningstjänsten redan där, säger Yvonne.

Vad tänkte du?

– Jag grät inombords, för jag tänkte detta kommer aldrig sluta väl. Jag har ju ingen aning om vad som hänt, men jag kan ju bara hoppas att det inte är någon som gjort det med jävulskap, säger Yvonne.