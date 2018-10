Vackert moln ruvade över Sandö – kan ge upphov till starka och dramatiska väderfenomen

Vackra och klara, men kalla dagar, stormbyar och dubbla regnbågar. Vi som bor längs nedre delen av Ångermanälven har den sista tiden fått uppleva höstens skiftande lynnighet.

Bland annat kunde man se detta vackra molnfenomen förra veckan. Allehanda kontaktade SMHI för att få en förklaring.

– Det moln som du fotograferat är ett cumulonimbus-moln, på svenska kallar man det för bymoln och som vi förkortar till Cb-moln. Det är helt enkelt ett moln som ger regn eller hagelskurar. Sommartid är det vanligt att det blir blixturladdningar i sådana moln, då kallas de åskmoln, svarar Hans Bengtsson.

Han förklarar att denna molntyp är vanligare att se på sommaren än under andra årstider. De kan ge upphov till starka väderfenomen och är därför bra att hålla koll på om man ska ge sig ut på sjön eller liknande.

Förutom skyfall, åska och hagel kan dessa moln också ge upphov till tromber och fallvindar.

– Ett Cumulonimbus-moln är snyggast när man ser det på avstånd, och som i ditt fall med klarblå himmel utanför molnet.

En typisk sommar, eller höstdag kan inledas med att himlen bara täcks av små spridda stackmoln, cumulus, men allteftersom solen stiger högre värms jordytan mer och mer. Lufthavet börjar "koka" och de tidigare små molnen växer till i höjdled och kan till slut ge upphov till rejäla ovädersmoln.

Cb-molnet kan bara stiga upp till en viss höjd. Då breder molnet istället ut sig i sidled. Utbredningen följer vinden och man får ett ”städ” i toppen, förklarar Hans Bengtsson.

– Dessa moln är vanligare över land än över vatten. Jag kan tänka mig att älven nu var varmare än marken intill, därför blev det mera konvektion över vattnet än över land och åskmolnet bildades.

Under de närmaste dagarna är det enligt SMHI inga tecken på att något dramatiskt väder är under uppseglande, vi kan förhoppningsvis vänta oss några riktigt fina och soliga dagar under lördag och söndag.

Fakta:

► Cumulonimbus, Cb-moln (bymoln eller åskmoln) kallas en typ av moln som oftast har en stor vertikal utsträckning.

► Det förekommer kraftiga uppvindar i bymolnen. I stora Cumulonimbus kan det vara uppvindar på 20-30 m/s. Dessa uppvindar för molndroppar och iskristaller uppåt i molnet.

► Även nedvindarna kan vara kraftiga. När dessa vindar når marken utbreder de sig framför molnet och vi får så kallade fallvindar, vilka är anledningen att man precis innan regnet bryter ut ofta kan märka ett extra vinddrag.

► Ser man en städform på molnet är det en indikation på att konvektionen är mycket kraftig. Man kan då förvänta sig skurar eller till och med hagel.

Källa: SMHI