Så lurade mannen och kvinnan CSN på miljonbelopp – par åtalas för grovt bidragsbrott

Det misstänkta bidragsbrottet upptäcktes när en handläggare på CSN anade oråd på grund av att identiska intyg skickats in två år i rad om studier i ett annat Europeiskt land.

CSN kontrollerade uppgifterna mot skolan. De kände överhuvudtaget inte till att mannen ska ha pluggat där medan det fanns uppgifter om att kvinnan varit inskriven vid skolan 2010 men att hon underkänts i fem av sex ämnen. Efter det finns inga uppgifter hos skolan om att hon studerat där.

Åklagaren menar att paret har lämnat in falska intyg om att de har kommit in på en skola i det aktuella landet. Sedan ska de också ha skickat in falska intyg om att de har klarat studierna. De fick även pengar för avgifter till skolan samt för resor hem till Sverige.

De falska studierna ska ha pågått mellan 21 juni 2010 och den 30 december 2013. Totalt fick paret ut närmare 1,1 miljoner kronor, ungefär hälften var.

Det började 2009 när kvinnan flyttade utomlands. Hon hade då pluggat till undersköterska i Sundsvall men hade inte klarat kursen så hon sökte därför till en skola i ett annat land.

– Jag tänkte att det kanske skulle vara lättare, berättar hon i polisförhör

Hon kom in på skolan men hoppade av 2010 och började i stället arbeta, samtidigt som hon fick pengar från CSN.

Paret är inte längre tillsammans, mannen bor numera i Kramfors kommun medan kvinnan fortfarande bor utomlands.

Kvinnan nekar till brottsanklagelserna och säger i polisförhör att det är mannen som utfört bidragsbrottet bakom hennes rygg. Hon säger att pengarna från CSN satts in på hennes konto som mannen hade kontroll över.

– Det hade varit bra om jag hade vetat, men jag visste ingenting om det, säger hon i polisförhör.

Hon säger också att mannen hade hennes bankomatkort och att hon fick be honom om pengar. Polisutredarna tyckte under förhöret med henne att det lät krångligt.

– Jag gjorde det för att han skulle få känna sig manlig, svarar hon i förhör.

Mannen å sin sida erkänner delvis. Han säger att det var kvinnan som låg bakom bidragsbrotten och förfalskningarna.

– Jag har skrivit på några papper men jag har inte gjort dem. Jag vet inte exakt vilka papper som jag har skrivit på, berättar han för polisen.

I slutet av augusti väcktes åtalet mot paret. Ännu har inte Ångermanlands tingsrätt satt ut något datum för rättegång.