Peckas kretsloppsodling tilldelas miljöpris: "Hade aldrig väntat mig det"

För drygt 20 år sedan började Per-Erik "Pecka" Nygård fila på en kretsloppsodling med två små växthus, några abborrar, paprika och lite tomater.

Det hela kom att resultera i Peckas Naturodling i Härnösand som i dag har en yta med 3 000 kvadratmeter tomater och 1 000 kvadratmeter fiskodling.

– Det har inte varit en spikrak resa och många har ruskat på huvudet. Jag har alltid trott att det var rätt väg. Det ska byggas mer till hösten, då blir det ytterligare 4 000 kvadrat med tomater, säger Pecka Nygård.

Under torsdagen fick 80-åriga Pecka Nygård ta emot Save The Baltic Salmons miljöpris och 20 000 kronor under föreningen Rädda Höga Kustens årsmöte.

– Det känns väldigt bra, jag hade aldrig väntat mig det. Jag är ingen som väntar på beröm, jag är van att arbeta i tystnad säger Pecka Nygård.

– Jag tror det är positivt för verksamheten. Det är bra att folk får upp ögonen för systemet.

Men något firande blir det inte.

– Jag är ingen som firar. Jag firar inte jul, nyår eller födelsedagar. Jag kommer jobba på som vanligt.

Och jobba det gör han, trots att han är pensionär sedan 15 år tillbaka.

– Det finns planer i huvudet på att utveckla systemet. Jag gör små försök med energiskog och humle.

Föreningen Save The Baltic Salmon har delat ut miljöpriset sedan 2012 till de som gjort goda insatser för vattenmiljön.

För föreningen Rädda Höga Kusten är det första gången man delar ut 20 000 kronor.

Nils-Erik Vigren, ansvarig för föreningen Rädda Höga Kusten, berättar att det var självklart att Pecka Nygård skulle få priset.

– Det här beslutet fattades under en halv minut tillsammans med Save The Baltic Salmon. Det var självklart, säger Nils-Erik Vigren.

Han berättar att man känt ett ansvar att lyfta fram Pecka Nygård.

– I mitt hjärta beundrar jag honom för denna långa insats, ett halvt liv, att arbeta på det sätt som han gjort. Pecka ligger absolut i framkant av världens försök att odla livsmedel med sin teknik. Peckas naturodlingar är redan Eurpoas största akvaponi.